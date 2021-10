IEA PVPS : Nouveau rapport sur les directives de conception de modules photovoltaÃ¯ques pour le recyclage

La Tâche en charge des activités de durabilité PV (Tâche 12) de l’IEA PVPS a récemment publié un nouveau rapport détaillé. Pour un avenir plus vert encore !

La croissance mondiale du déploiement de technologies d’énergie propre sera inexorablement suivie par une croissance parallèle des produits en fin de vie (EOL) qui présentent à la fois des défis et des opportunités. Au cumul, d’ici 2050, les estimations projettent 78 millions de tonnes de matières premières incorporées dans la masse des modules photovoltaïques (PV) EOL. En partie à cause de la crainte que la croissance prévue des technologies d’énergie propre ne soit limitée par la disponibilité des matières premières, malgré les efforts de dématérialisation en cours, une attention particulière a été portée dans le cadre de l’économie circulaire au recyclage de ces technologies à EOL.

Pourtant, le PV n’a pas été conçu avec le recyclage à l’esprit en fin de vie, et il présente des défis pour le retour des matières premières incorporées à utiliser dans de nouveaux produits grâce au recyclage. Cette étude vise à éclairer les conceptions futures pour améliorer la recyclabilité grâce à la synthèse des travaux publiés antérieurement augmentés de nouvelles recommandations qui aboutissent à un ensemble de directives générales de conception pour le recyclage (DfR), avec un sous-ensemble spécifique aux modules PV, comme indiqué ci-dessous.

Directives générales du DfR

1. Les exigences du produit telles que la fonctionnalité, la longévité, la durabilité, la fiabilité et le coût sont essentielles ; Le DfR devrait soutenir ou améliorer ces aspects, mais peut entraîner des compromis entre la recyclabilité et les performances et le coût du produit.

2. Le choix des matériaux et la capacité de libérer des matériaux séparés sont essentiels aux résultats du DfR.

3. Les résultats du recyclage peuvent être améliorés en minimisant les matières dangereuses dans les produits ou en récupérant complètement ces matières via DfR.

4. La réduction et la gestion des matériaux difficiles à recycler peuvent améliorer le rendement global du recyclage.

5. Minimiser les adhésifs non réversibles ou les liaisons similaires, en particulier sur des surfaces entières et pour des matériaux différents, peut faciliter le démontage et la libération des matériaux.

6. La conception pour le démontage (DfD) peut améliorer la recyclabilité.

7. L’estimation des améliorations de la recyclabilité et des impacts économiques et environnementaux dus au DfR est importante pour l’amélioration continue, l’identification et la pondération des compromis et la communication de la valeur.

8. L’utilisation d’étiquettes pour identifier les matières recyclables et non recyclables aide les recycleurs à classer les matières premières ; la normalisation de l’étiquetage est importante pour l’adoption et l’utilisation.

9. La conception de produits utilisant des matériaux recyclés favorise la fabrication circulaire.

Directives spécifiques au DfR PV

1. L’identification durable de la construction et de la composition des modules pourrait permettre des processus de recyclage plus sûrs et plus efficaces.

2. La composition de la feuille de fond a des implications particulièrement importantes pour la recyclabilité.

3. Les choix de métaux peuvent avoir des impacts significatifs sur les processus et les coûts de recyclage.

4. Minimiser l’utilisation d’encapsulants ou utiliser des encapsulants réversibles peut faciliter le démontage des modules PV.

5. La diminution du nombre et de la complexité des matériaux des modules présente des compromis liés à la recyclabilité et à l’économie.

6. L’utilisation de différents produits d’étanchéité dans le cadre en aluminium pourrait permettre la séparation des modules sans endommager les composants.

Les experts discutent en outre de la manière dont les tendances établies dans la conception des modules photovoltaïques pourraient affecter la recyclabilité. Si elles sont adoptées aujourd’hui, l’application de ces directives DfR pourrait contribuer à atténuer la rareté des ressources de demain, à réduire les obstacles et les coûts du recyclage du photovoltaïque et à permettre une économie circulaire pendant la transition énergétique.

iea-pvps.org/key-topics/pv-module-design-for-recycling-guidelines/