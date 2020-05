Mark Jacobson (Stanford University) invitÃ© exceptionnel de Leonard pour une confÃ©rence sur la transition Ã©nergÃ©tique

Leonard, le laboratoire de prospective et d’innovation de VINCI, organise une conférence en ligne (en anglais) le mardi 19 mai à 17 heures dans le cadre de son cycle de conférences en ligne, “Ensemble pour demain”. Son thème : « Conduire la transition du monde vers l’énergie éolienne, hydraulique et solaire ».

Le réchauffement climatique, la pollution de l’air et l’insécurité énergétique sont trois des problèmes les plus importants auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Mark Jacobson, l’un des experts américains les plus en vue en sciences de l’environnement, évoquera les opportunités techniques et économiques permettant de convertir les infrastructures énergétiques mondiales aux énergies solaires, hydrauliques et éoliennes en infrastructures dans les transports, l’industrie et la climatisation. Mark Jacobson est directeur du programme Atmosphère/Energie et professeur de génie civil et environnemental à l’université de Stanford. Il est également Senior Fellow de l’Institut Woods pour l’environnement et de l’Institut Precourt pour l’énergie. Il est diplômé de l’Université de Stanford en génie civil, en économie et en génie environnemental. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en sciences de l’atmosphère à l’UCLA et est entré à la faculté de Stanford en 1994. Il développe et applique des modèles informatiques pour comprendre la pollution de l’air, le réchauffement climatique et les ressources énergétiques renouvelables. Il a reçu le prix Henry G. Houghton 2005 de l’American Meteorological Society et le prix Ascent 2013 de l’American Geophysical Union pour son travail sur les impacts climatiques du carbone noir et le prix Global Green Policy Design pour les plans énergétiques des États et pays en développement. Il a fait partie d’un comité consultatif auprès du secrétaire américain à l’énergie.

