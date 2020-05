REC Group confirme le procÃ¨s pour contrefaÃ§on de brevet contre Hanwha Q Cells

REC Group confirme les dires selon lesquels une poursuite en contrefaçon de brevet a été déposée contre Hanwha Q Cells (Qidong, une partie de Hanwha Q Cells) en République populaire de Chine le 18 février 2020. L’affaire a été acceptée par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Suzhou le 8 avril 2020 et signifiée à Hanwha Q Cells (Qidong) le 20 avril 2020. Le brevet en instance, accordé en Chine en juillet 2019, concerne le gap technologique des cellules multijonctions primées de REC, qui a été développée en interne. Les produits du groupe REC intégrant cette technologie sont fabriqués depuis plus d’une demi-décennie sur le site de production ultramoderne de REC à Singapour. Cette technologie spécifique est une caractéristique clé des panneaux solaires avancés de REC Group.

«Les ressources, le temps et les investissements en recherche et développement du groupe REC ont considérablement contribué à établir de nouvelles normes de l’industrie», explique le Dr Shankar G. Sridhara, directeur de la technologie du groupe REC. «REC Group a déposé cette action pour protéger sa propriété intellectuelle, ses investissements et sa réputation, ainsi que pour encourager plus d’innovation dans l’industrie. Plus les entreprises solaires investissent dans le développement d’innovations révolutionnaires, plus nous constaterons des gains d’efficacité et des coûts par kWh et un accès complet à la production et à la consommation d’énergie renouvelable pour les communautés. En tant que société mondiale et pionnière de l’énergie solaire, nous défendons les droits de la propriété intellectuelle et une concurrence loyale. Cela signifie également que nous défendons rigoureusement nos droits lorsqu’ils sont violés. »