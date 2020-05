SMA Solar Technology : hausse importante du CA au cours du premier trimestre 2020 et nouveaux bÃ©nÃ©fices

Au premier trimestre 2020, SMA Solar Technology a vendu des onduleurs pour une puissance totale d’environ 4,4 GW (T1 2019: 1,8 GW). Par rapport aux trois premiers mois de l’année précédente, le chiffre d’affaires a augmenté de 72 % pour s’établir à 288 millions d’euros (T1 2019 : 168 millions d’euro). L’augmentation des ventes est principalement due à une forte activité aux États-Unis et au maintien de résultats positifs en Europe. De janvier à mars 2020, le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) s’est établi à 12 millions d’euros, bien au-dessus des résultats de l’année précédente (marge EBITDA : 4,3 % ; T1 2019 : 1 million d’euros, 0,4 %). Au premier trimestre, le carnet de commandes a connu une évolution positive dans tous les segments. Au premier trimestre 2020, les résultats consolidés ont été équilibrés (T1 2019 : –11 millions d’euros). Le résultat par action s’est ainsi établi à –0,01 euro (T1 2019 : –0,30 euro). Affichant une liquidité nette de 243 millions d’euros (31/12/2019 : 303 millions d’euros) et une part de fonds propres de 40,3 % (31/12/2019 : 37,6 %), SMA conserve une structure de bilan solide.

Un carnet de commandes rempli et la capacité de production maintenue

« SMA a pris un bon départ en 2020. Nous avons considérablement augmenté nos ventes et nos bénéfices au cours du premier trimestre et enregistré un EBIT positif à hauteur de 1,6 million d’euros. Le carnet de commandes a également continué à se développer de manière très réjouissante au cours des trois premiers mois de l’année (330 millions d’euros). Grâce à une gestion active et à des ajustements de processus, nous avons pu maintenir à la fois notre chaîne d’approvisionnement et notre capacité de production pendant la crise liée au coronavirus et n’avons dû faire face qu’à des pénuries d’approvisionnement mineures », explique Jürgen Reinert, Président du comité de direction de SMA. « Le chiffre d’affaires et le carnet de commandes liées aux produits du premier trimestre couvrent déjà plus de 60 % des prévisions de ventes du comité de direction pour l’exercice 2020. Sur cette base, nous continuons à penser pouvoir atteindre nos objectifs en matière de ventes et de bénéfices et à accroître notre part de marché sur des marchés cibles importants. »

Les objectifs maintenus

Malgré la crise actuelle liée à l’épidémie de coronavirus, le comité de direction de SMA confirme ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’exercice 2020 publiées le 7 février dernier. Celles-ci tablent sur une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 1,0 et 1,1 milliard d’euros. SMA est bien positionnée pour conquérir de nouvelles parts de marché, même dans les circonstances actuelles. Par ailleurs, d’autres mesures de réduction des coûts sont prises. Dans ce contexte, le comité de direction de SMA continue à tabler sur une croissance de l’EBITDA comprise entre 50 et 80 millions d’euros.

Encadré

Vue d’ensemble du premier trimestre 2020

· La puissance d’onduleur vendue a plus que doublé pour atteindre 4,4 GW (T1 2019 : 1,8 GW) · Augmentation du chiffre d’affaires à 288 millions d’euros (T1 2019 : 168 millions d’euros) et du résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) à 12 millions d’euros (T1 2019 : 1 million d’euros)

· Stabilité du bilan grâce à une solide part de fonds propres s’élevant à 40 % (31/12/2019 : 38 %) · Carnet de commandes bien rempli d’un montant de 797 millions d’euros, dont 376 millions d’euros pour l’activité produits · Le comité de direction confirme les prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’exercice fiscal 2020