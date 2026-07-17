Trina Solar (France) Systems et mcel.energy finalisent la cession du portefeuille d’ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques ARC NORD

mcel.energy, dÃ©veloppeur et propriÃ©taire de long terme d’actifs photovoltaÃ¯ques et de stockage par batteries en France, et Trina Solar (France) Systems annoncent la finalisation de l’acquisition par mcel.energy du portefeuille ARC NORD, un ensemble de six projets d’ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques totalisant prÃ¨s de 8 000 kWp. Une fois pleinement opÃ©rationnel, le portefeuille devrait produire plus de 8 100 MWh d’Ã©lectricitÃ© verte par an, soit l’Ã©quivalent de la consommation annuelle de plusieurs milliers de foyers. Une acquisition stratÃ©gique pour les deux parties, dÃ©sormais finalisÃ©eÂ !

Â« Nous sommes heureux d’avoir confiÃ© le portefeuille ARC NORD Ã un partenaire comme mcel.energy, qui partage notre exigence de qualitÃ© dans le dÃ©veloppement solaire de long terme en France Â», dÃ©clare Pierre-Yves Dodelin, Responsable du dÃ©veloppement et en charge de cette transaction, Trina Solar (France) Systems. Â« Cet accord illustre la soliditÃ© de notre plateforme de dÃ©veloppement d’ombriÃ¨res et nous permet de rester concentrÃ©s sur l’origination et la construction de nos prochains projets en vue de finaliser notre mutation en producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ©. Â» Pour Trina Solar (France) Systems, cette cession finalisÃ©e permet de confier la suite du dÃ©veloppement du portefeuille ARC NORD Ã un propriÃ©taire de long terme dÃ©diÃ©, tout en poursuivant son activitÃ© de dÃ©veloppement et de construction de nouveaux projets d’ombriÃ¨res et de toitures solaires en France.

Â« Les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sont l’une des formes les plus pertinentes de dÃ©ploiement solaireÂ Â»

Avec cette opÃ©ration dÃ©sormais finalisÃ©e, mcel.energy renforce sa position de propriÃ©taire-exploitant de long terme d’actifs solaires dÃ©centralisÃ©s en France. L’entreprise mÃ¨nera les projets en construction et en dÃ©veloppement jusqu’Ã leur mise en service et exploitera l’ensemble du portefeuille sur le long terme, dans la continuitÃ© de sa stratÃ©gie de croissance par acquisition et dÃ©veloppement. Â« Cette acquisition correspond parfaitement Ã la stratÃ©gie de mcel.energy Â», dÃ©clare Maarten de Haas, co-fondateur et directeur gÃ©nÃ©ral de mcel.energy. Â« Les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sont l’une des formes les plus pertinentes de dÃ©ploiement solaire : elles transforment un parking existant en un actif productif Ã double usage, qui protÃ¨ge les vÃ©hicules tout en produisant de l’Ã©lectricitÃ© verte, sans consommer le moindre mÃ¨tre carrÃ© de terrain supplÃ©mentaire. ARC NORD nous permet de faire croÃ®tre rapidement notre portefeuille en exploitation, puisqu’une partie des projets est dÃ©jÃ en construction et le reste prÃªt Ã construire. Â»

Un portefeuille pensÃ© pour le double usage des terrains et l’approvisionnement local

mcel.energy considÃ¨re les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques comme un prolongement naturel de sa stratÃ©gie cÅ“ur de mÃ©tier autour du PV et du stockage par batteries. En combinant ombrage et protection des vÃ©hicules avec la production d’Ã©lectricitÃ© sur des terrains dÃ©jÃ artificialisÃ©s comme les parkings, les ombriÃ¨res offrent aux propriÃ©taires fonciers et aux collectivitÃ©s locales une solution concrÃ¨te pour accueillir des Ã©nergies renouvelables sans conflit d’usage des sols. L’entreprise entend explorer les possibilitÃ©s de fournir l’Ã©lectricitÃ© produite sur les sites d’ARC NORD directement Ã des entreprises locales et Ã d’autres consommateurs situÃ©s Ã proximitÃ©, renforÃ§ant ainsi son ambition de relier production locale d’Ã©nergie verte et consommation locale. Parce qu’il combine des projets dÃ©jÃ en construction avec d’autres prÃªts Ã construire, ce portefeuille permet Ã mcel.energy d’accÃ©lÃ©rer la croissance de sa capacitÃ© en exploitation sans attendre un cycle de dÃ©veloppement complet sur plusieurs annÃ©es, un levier clÃ© de son expansion sur le territoire franÃ§ais.

EncadrÃ©

Le portefeuille

ARC NORD regroupe six projets d’ombriÃ¨res rÃ©partis sur quatre dÃ©partements et trois rÃ©gions de France mÃ©tropolitaine :

Monnerie (La FlÃ¨che, Sarthe) â€” 2 642 kWp, prÃªt Ã construire

Boulodrome 1 (La FlÃ¨che, Sarthe) â€” 497 kWp, prÃªt Ã construire

Petit Renard (La FlÃ¨che, Sarthe) â€” 500 kWp, en construction

Camping Cars (La FlÃ¨che, Sarthe) â€” 1 996 kWp, en dÃ©veloppement

Saint-Amand (Manche, Normandie) â€” 498 kWp, prÃªt Ã construire

Chaumont (Haute-Marne, Grand Est) â€” 1 874 kWp, prÃªt Ã construire