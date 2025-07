Mardi 23 septembre 2025/26Ã¨me Colloque annuel du Syndicat des Ã©nergies renouvelable Ã  Paris : un moment dÃ©cisif !

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) organise mardi 23 septembre 2025 à la Maison de l’UNESCO à Paris, son 26e Colloque annuel. Cette édition 2025, intitulée « Énergies Renouvelables : des clés pour l’autonomie stratégique de la France » se tiendra à un moment décisif, alors que l’équilibre géopolitique mondial dessine de nouveaux rapports de force autour de l’énergie.

Cette année encore, le colloque du SER réaffirmera avec force le rôle décisif des énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour garantir, dans les prochaines années, la souveraineté énergétique de notre pays et la maîtrise des prix de l’énergie. Il rappellera également l’importance de leur développement pour la relance économique et la réindustrialisation de nos territoires. L’édition 2025, intitulée « Énergies Renouvelables : Des clés pour l’autonomie stratégique de la France » se tiendra à un moment décisif, alors que l’équilibre géopolitique mondial dessine de nouveaux rapports de force autour de l’énergie. Le programme mettra en lumière les enjeux de souveraineté énergétique, de compétitivité industrielle et d’acceptabilité citoyenne à travers des keynotes et tables rondes réunissant des experts, des décideurs et des acteurs engagés.

Face aux défis climatiques et géopolitiques, la transition énergétique n’est plus une option mais une nécessité. Grâce aux énergies renouvelables, la France dispose de tous les atouts pour devenir un leader européen et international de cette transformation. Comment sécuriser notre souveraineté énergétique ? Quelles politiques pour accélérer la transition ? Comment concilier ambition industrielle et environnement ? Cette journée de réflexions et de débats vise à apporter des réponses concrètes à toutes ces questions et à dessiner une feuille de route ambitieuse pour faire des énergies renouvelables un pilier central de la politique énergétique française.

