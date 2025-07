Le Groupe Elecnor sâ€™allie Ã  LONGi pour un projet solaire historique de 60 MW en RÃ©publique dominicaine

LONGi et le groupe Elecnor, un important conglomérat espagnol d’ingénierie et de construction, viennent d’annoncer la signature d’un nouveau projet de centrale photovoltaïque (PV) au sol en République dominicaine. Cette collaboration importante impliquera le déploiement d’une capacité solaire de 60 MW, utilisant la série de modules Hi-MO 9 de LONGi, à la pointe de la technologie.

Le propriétaire de projet solaire d’envergure est Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), la plus grande entreprise de production d’électricité de la République dominicaine et une importante entreprise publique-privée des Caraïbes.

« Une nouvelle référence pour l’énergie solaire dans les Caraïbes”

Ce projet marque une étape décisive pour LONGi, qui réalise ainsi son premier projet Hi-MO 9 en République dominicaine. “Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec Elecnor et EGE Haina dans le cadre de ce projet novateur en République dominicaine”, a déclaré David Sanchez, General Manager Iberia de LONGi Solar Europe. “En tant que leader mondial connu pour sa concentration sur la technologie Back Contact, en particulier les cellules HPBC de type N, le déploiement de nos nouveaux modules Hi-MO 9 dans cette capacité signifie notre engagement à fournir des solutions solaires avancées et de haute performance qui accélèrent la transition énergétique mondiale. Nos modules, qui ont reçu le statut de « Highest Achiever and Top Performer » par des organismes indépendants tels que RTEC et Kiwa PVEL, sont la preuve de la fiabilité des produits et de la technologie de LONGi. Cette collaboration établira une nouvelle référence pour l’énergie solaire dans les Caraïbes”. Elecnor, forte de sa vaste expérience dans plus de 40 pays et de plus de 10 GW d’installations photovoltaïques opérationnelles, sera chargée de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC) de la centrale. Son expertise dans le développement de projets d’énergie renouvelable à grande échelle sera déterminante pour la réussite de cette entreprise.

« Diversifier notre matrice énergétique et mener la charge vers un avenir durable pour la République dominicaine”

“La collaboration avec LONGi sur ce projet nous permet de tirer parti de la technologie de pointe de ses modules pour fournir une solution solaire hautement efficace et durable à EGE Haina”, commente Jorge Baudin, PMO Manager pour le centre, l’Amérique du Nord et les Caraïbes d’Elecnor. “Ce projet solaire de 60 MW témoigne de l’engagement inébranlable d’EGE Haina à diversifier notre matrice énergétique et à mener la charge vers un avenir durable pour la République dominicaine“, ajoute Ricardo Estévez, directeur principal du développement d’EGE Haina. Ce projet photovoltaïque contribuera de manière significative à l’ambitieux portefeuille d’énergies renouvelables d’EGE Haina dans le parc Esperanza. Une fois achevée, l’ensemble de la centrale devrait devenir la plus grande base mixte d’énergie renouvelable de la République dominicaine. À elle seule, l’unité Esperanza 2 devrait produire plus de 115 GWhs d’électricité par an, ce qui équivaut à une réduction d’environ 70 000 tCO₂e d’émissions par an, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de la nation en matière d’énergie propre. Le partenariat entre LONGi, Elecnor et EGE Haina représente un engagement fort pour faire progresser l’infrastructure des énergies renouvelables dans les Caraïbes, promouvoir l’indépendance énergétique et contribuer à l’action climatique mondiale.