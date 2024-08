Mardi 17 septembre 2024 : 25Ã¨me Colloque annuel du SER – Â« Agir pour une transition Ã©nergÃ©tique au service de tous Â»

Le Syndicat des énergies renouvelables organise le 17 septembre 2024 à la Maison de l’UNESCO, à Paris, la 25ème édition de son colloque annuel intitulé : « Agir pour une transition énergétique au service de tous ». Cette édition mettra l’accent sur les ambitions de la France face au changement climatique et sur l’apport des énergies renouvelables dans la lutte pour notre souveraineté pour notre compétitivité industrielle et pour le pouvoir d’achat des Français.

Depuis 25 ans, cet événement annuel majeur s’empare de sujets stratégiques pour la transition énergétique et les met en débat. Cette prochaine édition rassemblera les acteurs nationaux de l’ensemble des filières des énergies renouvelables (EnR) et offrira un tour d’horizon complet du secteur, mis en perspective à travers des regards croisés et des interventions d’experts sur le changement climatique, le financement de la transition énergétique ou encore les enjeux des territoires dans le développement des EnR.

Agir pour une transition énergétique au service de tous

Le développement des EnR et la réussite de la transition énergétique dépendront aussi de la capacité à montrer en quoi elles apportent des solutions concrètes pour le quotidien des Français et plus globalement pour l’ensemble des acteurs de la société. C’est pourquoi l’édition 2024 s’articulera en 2 séquences :

La première séquence, « Agir pour rendre la transition énergétique désirable » mettra l’accent sur les EnR dans le débat public, la décarbonation, le financement de la transition énergétique, le pouvoir d’achat des Français, le besoin de renforcer notre souveraineté et notre compétitivité grâce aux EnR et le lien entre ruralité et EnR ;

La seconde séquence, « Agir pour produire l'énergie de demain » tracera des pistes pour accélérer le déploiement des EnR tant électriques que non-électriques, et se terminera par une table ronde qui rassemblera des parlementaires de tous bords pour échanger autour des propositions qu'ils sont prêts à soutenir pour une transition énergétique au service de tous.

De nombreuses personnalités du monde de l’énergie, mais également des experts, des scientifiques, des élus ou des politologues, participeront à ces échanges.

