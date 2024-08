Enerplan : 7Ã¨me Ã©dition de lâ€™UniversitÃ© de lâ€™autoconsommation PV les 26 et 27 septembre Ã  Paris

Enerplan organise la 7ème édition de l’ Université de l’autoconsommation photovoltaïque, les jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2024, pour à l’espace Saint-Martin, à Paris (199 bis, rue Saint-Martin 75003 Paris) et en ligne. Le temps de débattre sur le déploiement des circuits courts de l’électricité solaire et sur les solutions de transitions locales ! Au plus près des territoires.

2023 a été une année record pour l’autoconsommation photovoltaïque, avec plus 1,1 GW installé dans l’année au périmètre d’Enedis – un marché qui a plus que doublé par rapport à 2022. Ce n’est pas seulement le marché résidentiel, déjà dynamique depuis plusieurs années, qui a amplifié sa croissance : le marché de l’autoconsommation pour le tertiaire et l’industrie a également contribué à l’essor. L’autoconsommation collective, portée par des collectivités ou des entreprises pour réaliser des boucles locales d’électricité solaire, est aussi en forte croissance.

L’autoconsommation est sortie de la marge

D’acte militant il y a sept ans (lors de la première UAPV), d’engagement RSE par la suite, l’autoconsommation est vue désormais comme une décision de bonne gestion. Elle constitue un marché solide et prometteur, au bénéfice des consommateurs, et le cru 2024 va battre le record de 2023.

Les opérations d’ACC de collectivités et d’entreprises vont-elles faire émerger un ”solaire territorial”, synonyme d’autonomie et de coopérations territoriales renforcées ?

Comment coupler ce développement à celui de la mobilité électrique ou du stockage ?

Quelles marges – techniques, économiques et règlementaires – pour faire évoluer les installations de production existantes ?

Comment créer de nouvelles solidarités locales pour une transition plus juste ?

Et comment réussir, plus généralement, le changement d’échelle de l’autoconsommation solaire ?

Voilà les questions – et les promesses ! – qui seront explorées et discutées lors de la 7ème édition de l’UAPV.

2 jours pour faire le tour des thématiques structurant l’autoconsommation photovoltaïque

La première journée en plénière sera organisée autour de tables rondes pour aborder des thématiques stratégiques. Parmi les intervenants : Emmanuelle Wargon, Présidente de la Commission de régulation de l’énergie ; Christian DE PERTHUIS, économiste; Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan; David Marchal, Directeur Exécutif, ADEME; Lorine Gagliolo, Vice Présidente chargée de l’environnement, de l’énergie et du développement durable – Grand Besançon ou encore Thomas Le Bonhomme, Direction développement durable et Affaires publiques, responsable pôle énergie, groupe ADP.

La deuxième journée sera consacrée à des sessions sur des thématiques opérationnelles, orientées “métiers” et “bénéficiaires”.

- Mise en œuvre du nouvel arrêté Petit sol

- Cadre stabilisé pour les obligations de solarisation combrières et bâtiments

- Précarité énergétique : RSE et ACC

- Réussir sa communauté locale d’énergie

www.autoconsommation-pv.fr/fr/index