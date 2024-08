PhotovoltaÃ¯que rÃ©sidentiel : les mesures que la France pourrait emprunter Ã  ses voisins europÃ©ens pour rattraper son retard

La CRE vient de publier les nouveaux montants de la prime à l’autoconsommation et des tarifs de vente du surplus pour les installations photovoltaïques raccordées entre le 1er août et le 31 octobre 2024. La prime à l’autoconsommation enregistre une baisse de 13 % (pour les installations ≤ 3 kWc) et de 17 % (pour les installations ≤ 9 kWc) par rapport au trimestre précédent. La baisse sur un an atteint 40 %. Cette baisse va à l’encontre du besoin des particuliers pour un photovoltaïque moins cher, alors que la France est déjà un des pays d’Europe où le photovoltaïque est le plus cher. Dans d’autres pays européens, des mesures financières incitatives ont au contraire contribué au développement du photovoltaïque résidentiel. C’est tout l’objet de d’une récente étude d’Hello Watt sur le sujet. Décryptage !

Le développement du photovoltaïque résidentiel est très inégal en Europe. Hello Watt a cherché à expliquer les disparités de développement entre les pays européens. Parmi les principaux enseignements :

Le photovoltaïque résidentiel est très inégalement développé en Europe et dépend de 3 facteurs principaux : (i) le prix de l’électricité, (ii) le prix des installations photovoltaïques, qui bénéficient parfois d’aides publiques et (iii) l’ensoleillement. Les marchés les plus développés en Europe ne sont pas nécessairement les pays les plus ensoleillés, mais souvent les marchés où l’électricité est la plus chère, ce qui rend les installations solaires rentables pour les particuliers. La part très basse de logements équipés en Espagne et en France s’explique notamment par le prix bas du kWh d’électricité (<21 c€ au 1er janvier 2023). Les prix bas de l’électricité n’incitent pas les particuliers à produire leur propre électricité. En France, c’est seulement après l’augmentation des prix de l’électricité liée à la crise de l’énergie que le photovoltaïque résidentiel a connu une nette accélération (2,2 fois plus d’installations en 2023 qu’en 2022). Dans tous les autres pays étudiés, le prix du kWh dépassait 47 c€ au 1er janvier 2023. Le prix élevé de l’électricité va souvent de pair avec le développement du marché photovoltaïque national. Il existe des écarts de prix très importants au sein des différents pays européens : une installation de 6 kWc est en moyenne 2x plus chère en France qu’en Belgique ! Les prix élevés du marché français s’expliquent par (i) la fiscalité, (ii) des démarches administratives longues et coûteuses et (iii) un marché encore peu développé et des particuliers peu informés sur les prix du solaire, ce qui permet à certains installateurs de pratiquer des prix trop élevés. Aux Pays-Bas et en Belgique, le développement du photovoltaïque résidentiel a connu un cercle vertueux : la baisse des prix a développé le marché, et le développement du marché a entraîné une baisse des prix (économies d’échelle pour les installateurs, meilleure information sur les prix justes pour les particuliers). A contrario, en France, les prix très élevés pratiqués sur les salons, en porte à porte, ou par les filiales de fournisseurs d’énergie tirent les prix vers le haut et freinent le développement du marché.

Hello Watt propose 10 mesures pour accélérer le développement du photovoltaïque résidentiel en France :

6 mesures inspirées de nos voisins européens et des aides à la rénovation énergétique pour baisser le prix pour les consommateurs :

Abaisser la TVA à 5,5 % et l’uniformiser pour toutes les puissances. Cibler les aides sur les ménages les moins aisés, à l’image de Ma Prime Renov, et permettre aux installateurs de déduire du devis la prime à l’autoconsommation plutôt que de la verser un an après les travaux. Mettre en place des aides pour l’accès aux batteries et aux outils de suivi de la production solaire permettant d’augmenter le taux d’autoconsommation. Étendre l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) au solaire photovoltaïque Simplifier les démarches administratives, particulièrement complexes en France et sans équivalent en Europe, en supprimant la déclaration préalable de travaux Faire évoluer le système d’obligation d’achat qui ralentit considérablement les projets des particuliers, et le rendre indépendant d’EDF.

4 mesures pour protéger les consommateurs et éviter les prix trop élevés, qui nuisent au développement du marché :

Interdire la vente en porte-à-porte Étendre le délai légal de rétraction à la vente en salons et en foire Interdire les crédits pour les montants d’installations solaire trop élevés Sanctionner les pratiques frauduleuses de récupération de TVA

www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/europe