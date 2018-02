MarchÃ© de Toulouse : La plus grande toiture de France en panneau sandwich Kogysun isolÃ© et rÃ©sistant au feu

Fort de ses 12 ans d’existence, la société montalbanaise Kogysa toujours su innover et anticiper les besoins du marché. Les besoins et les attentes clients, en l’occurrence, ce sont des solutions pour installer en toute sécurité des modules photovoltaïques sur les grandes toitures industrielles isolées, combinées à une excellente tenue au feu. Deux caractéristiques dont dispose le système Kogysun, et qui lui ont permis d’être retenu pour équiper les toitures du Marché D’Intérêt National Toulouse Métropole, soit plus de 1.7 MWc. Ce projet a été réalisé grâce à l’investissement de l’entreprise Toulousaine SOLVEO. Cette réalisation en fait la plus grande toiture de France équipée en module photovoltaïques sur panneau sandwich métallique à âme laine de roche, avec validation technique de type PASS INNOVATION du CSTB. Performance réalisée avec l’expertise et savoir faire des sociétés JORISIDE (fabricant des panneaux sandwich métalliques à âme en laine de roche) et VOLTEC SOLAR (fabricant des modules photovoltaïques).

