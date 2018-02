GÃ©nÃ©rale du Solaire fait coup double, laurÃ©at des appels d'offres Â« CRE4 Sol Â» et Â« CRE 4 Innovation Â»

Parmi les heureux lauréats des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie CRE4 dont les résultats ont été rendus publics le 9 février par Sébastien Lecornu, on compte la Générale du Solaire qui a bien figuré au sein de ce palmarès photovoltaïque. Elle a été lauréate dans les deux Appels d’Offres, « CRE4 Innovation » et « 3ème période CRE4 Sol Grande Puissance ». Le groupe a gagné près de 40 MWc pour les centrales au sol et grandes ombrières. Elle a par ailleurs remporté deux dossiers importants dans l’appel d’offre innovation : le premier concerne une centrale flottante avec trackers et la seconde la mise en place de panneau mixte PV-thermique sur des ombrières. Par ailleurs la Société procède au raccordement de près de 20 MW sur le premier trimestre 2018. De quoi donner une belle visibilité à l’activité de l’entreprise pour les années à venir La vocation des Appels d’Offres.

