Suisse : LeclanchÃ© s'associe Ã  Imeon Energy pour fournir des solutions de stockage de haute technologie

Leclanché SA, l’un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d’énergie, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Imeon Energy, développeur d’onduleurs intelligents d’installations solaires, pour fournir aux particuliers et aux petites entreprises en Suisse des solutions de stockage de haute technologie pour l’indépendance énergétique et pour réduire leurs factures d’énergie et leurs émissions de CO2. Selon les termes de l’accord, Leclanché associera ses batteries lithium-ion, avec les onduleurs solaires hybrides de nouvelle génération d’Imeon Energy pour offrir une solution complète de stockage d’énergie. Cette solution, appelée PowerPack ™, sera disponible pour tous les habitats équipés de panneaux solaires.

PowerPack ™ est l’une des rares solutions entièrement conformes aux exigences Suisse en matière de gestion d’électricité triphasée. Elle est la première solution compatible avec le programme de subvention de CHF 100 millions initié en fin d’année 2017 par le canton de Vaud destiné aux particuliers et aux petites entreprises pour la production et la gestion d’énergie. Leclanché a déjà reçu des commandes de clients dans le cadre de ce programme subventionné.

Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Imeon Energy, leader mondial de la technologie d’onduleurs solaires et de fournir les premiers systèmes énergétiques pour maisons et petites entreprises, favorisant l’indépendance énergétique qui est de surcroit entièrement conforme à la réglementation suisse. Cette technologie unique offrira aux consommateurs un système de gestion de leur production d’électricité hautement efficace et évolutif. Nous sommes enthousiastes à l’idée de déployer notre solution dans toute la Suisse. »

Christophe Goasguen, Président d’Imeon Energy, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Leclanché qui offre de nouvelles perspectives à notre entreprise et également très fiers d’avoir été choisis par cet acteur historique dans le domaine du stockage d’énergie et mondialement reconnu pour la qualité de ses produits ».

PowerPack ™ est une solution hybride triphasée unique au monde qui augmente l’efficacité de production d’énergie de 30% et permet de fournir une alimentation de secours. Le produit comprend la surveillance à distance et l’intelligence artificielle qui, dans un avenir proche permettra la gestion des appareils connectés dans les maisons ou les petites entreprises.

