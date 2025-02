Manuel Valls inaugure la centrale de Kwita Wije, en Nouvelle-CalÃ©donie, qui couple production et stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire

Le Ministre d’Etat, des Outre-Mer et ancien premier ministre a salué cette réalisation hybride développée et opérée par Akuo, qui conjugue production d’énergie photovoltaïque et stockage d’électricité verte. Le couple solaire-stockage illustre le défi à relever de la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie, à quelques mètres du projet de la plus grande centrale de stockage de France, également porté par Akuo. Et si Manuel Valls se faisait l’avocat du solaire une fois revenu en métropole !



Pour sa première visite en Nouvelle-Calédonie en tant que ministre des Outre-Mer, Manuel Valls a choisi d’inaugurer la centrale Kwita Wije à Boulouparis, dans la Province Sud. D’une capacité électrique de 6 MW, la centrale est également composée d’une unité de stockage (3MW, 3MWh) et d’une serre agrivoltaïque. Et autant dire que l’ancien premier ministre n’a pas tari d’éloges sur ce projet innovant. « Je suis ici pour saluer le travail exemplaire qui se fait autour de ce projet, autour de l’entreprise Akuo pour que la Nouvelle-Calédonie bénéficie du développement économique et de l’énergie grâce à la nature, au soleil et à l’eau, à ce que l’homme est capable d’inventer. Et c’est aussi l’occasion de dire que sur cette Terre pleine d’incertitudes et avec les violences que nous avons connues, il y a des projets économiques, dans le respect de chacun, qui permettent d’avancer. C’est un facteur d’optimisme » a-t-il lancé.

Fournir l’électricité renouvelable en soirée entre 18h et 20h

Troisième centrale solaire d’Akuo en Nouvelle-Calédonie, Kwita Wije produit une électricité renouvelable et locale équivalente à la consommation de 2 100 foyers néo-calédoniens. C’est l’équivalent de l’émission de 3 200 tonnes de CO2 qui sont ainsi économisés chaque année. La centrale a la particularité de disposer d’une unité de stockage, qui garantit une meilleure stabilité du réseau électrique public et permet de fournir l’électricité renouvelable en soirée entre 18h et 20h, lorsque la demande est la plus forte. La centrale de Kwita Wije a été financée en partie par la Caisse d’Epargne Île-de-France, la Banque de Nouvelle-Calédonie, le Akuo Carbon Fund ainsi que par la campagne de levée de fonds AkuoCoop, la plateforme de financement participatif du Groupe (aujourd’hui AkuoCoop by Lendosphere), lancée en 2021 et qui a permis de lever 770 000 euros. L’engouement citoyen pour ce projet, rassemblant 266 investisseurs est particulièrement remarquable. « Depuis 2015, Akuo développe des projets solaires au service des calédoniens, de sorte à contribuer activement à la transition énergétique. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’inaugurer la centrale de Kwita Wije qui donne le la au couplage solaire-stockage essentiel à l’essor économique de l’île et dont Boulouparis est l’incarnation » analyse Jean Ballandras, Directeur Général d’Asie Pacifique.

Un volet social et agricole

Outre la production d’électricité verte et le service rendu au réseau, Kwita Wije intègre un volet social et agricole avec la construction d’une serre agricole photovoltaïque vouée à la culture maraîchère. Anticycloniques, les serres protègeront les cultures des intempéries et des cyclones. Elles seront exploitées par deux tribus coutumières locales, les Groupements de Droit Particulier locaux (GDPL) Wiwa et Wije. L’inclusion de ces deux communautés dans l’actionnariat de la société-projet est une première en termes d’intégration sociale et permet aux deux tribus coutumières de récolter les bénéfices économiques du projet pendant toute la durée de l’exploitation. Enfin, l’action du Groupe Akuo est complétée par un projet social et environnemental au sein de la commune de Boulouparis, porté par la Fondation Akuo, soutenant l’installation d’une ressourcerie, comprenant l’installation de panneaux solaires (4 kWc), d’un onduleur hybride et d’un récupérateur d’eau de pluie et de l’aménagement paysager d’un jardin disposant d’espaces de culture, d’ateliers d’agriculture participative afin de sensibiliser à la production alimentaire locale, ainsi qu’à l’irrigation avec la récupération de l’eau de pluie.

L’enjeu du stockage pour la Nouvelle-Calédonie

Engagé depuis 2016 dans une dynamique de transition énergétique volontariste, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie mène une politique affirmée pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. A cet effet, elle vise notamment à réduire de 75 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035 (Schéma de Transition Energétique de la Nouvelle-Calédonie, 2023). Le chantier est d’autant plus ambitieux qu’il nécessite une décarbonation accélérée des sites métallurgiques qui représentent les trois quarts de la consommation électrique de l’île, et la substitution d’ici 2035, des énergies fossiles dans le secteur du nickel à minima à 50 % par les énergies renouvelables. Le développement de la capacité de stockage, en permettant au réseau d’intégrer un maximum d’énergies renouvelables, est la clé de voûte qui permettra de mettre en œuvre la transition énergétique calédonienne. La centrale de Kwita Wije démontre que le stockage d’énergie renouvelable est une réalité sur le réseau électrique calédonien.

Le projet de la plus grande centrale de stockage de France à Boulouparis

Aujourd’hui, il n’existe plus de limite à l’ajout de nouvelles sources de production d’énergies renouvelables intermittentes, même de façon massive, en témoigne le projet, situé sur la commune de Boulouparis, à quelques mètres de Kwita Wije, de la plus grande centrale de stockage de France, capable de délivrer 50 MW chaque jour pendant 3 heures, tout au long de sa durée de vie (12 ans) également porté par Akuo. Le chantier de construction de cette installation prévoit de favoriser l’emploi local, avec la création de plusieurs dizaines de postes, contribuant à l’insertion professionnelle et sociale des populations de la commune ainsi qu’à leur montée en compétence. « Cette centrale et le projet de Boulouparis constituent un projet qui est important, d’abord parce qu’il est générateur d’emploi à Boulouparis, et parce qu’il fournit de l’énergie à toute la Nouvelle-Calédonie, mais aussi parce qu’il a été construit avec les coutumiers de Boulouparis. Il associe les clans, les familles, au développement économique et à l’avenir. C’est un modèle » assure Pascal Vittori, Maire de Boulouparis. « Un facteur d’optimisme » comme le dit Manuel Valls impressionné par ces projets solaire-stockage ! Un Manuel Valls qui aurait d’ailleurs bon ton de porter ce vent d’optimisme et ces alizées porteurs d’espérance jusqu’à la métropole et jusque dans les couloirs de Bercy pour infléchir les actuelles positions gouvernementales sur la filière solaire.