ees Europe : quand la recherche sur les batteries rencontre le secteur international des accumulateurs

Les accumulateurs à batteries sont la colonne vertébrale de la transition énergétique. Sous forme d’accumulateurs domestiques ou de grandes installations en appui du réseau électrique ou de batteries de traction dans les véhicules électriques, sans les accumulateurs, il ne peut pas y avoir d’intégration transparente de l’énergie verte solaire et éolienne dans notre système énergétique. Leur capacité à stocker l’énergie avec flexibilité et à la mettre à disposition en fonction des besoins les rend indispensables à un approvisionnement énergétique renouvelable 24h/24 7j/7. La recherche et développement dans le domaine des systèmes de stockage électrique a donc une importance stratégique immense. Les innovations qui émergent améliorent sans cesse l’efficacité, la longévité et la rentabilité des systèmes d’accumulation d’énergie. C’est là que se positionne ees Europe, le salon professionnel des batteries et systèmes de stockage d’énergie le plus grand et le plus international d’Europe. Il fait partie de The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie, et offre un espace d’échange entre la science et l’industrie. Du 7 au 9 mai 2025, les principaux instituts de recherche en matière de batteries rencontreront à Munich les entreprises du secteur pour bâtir ensemble l’avenir du stockage d’énergie.

Selon une analyse commune de Roland Berger et de l’Université technique de Rhénanie-Westphalie (RWTH) d’Aix-la-Chapelle, la demande mondiale d’accumulateurs à batteries devrait tripler et représenter jusqu’à 4,6 térawattheures en 2030. Les auteurs de l’étude s’appuient sur le rôle de leaders du marché des fabricants d’Asie de l’Est, notamment chinois. Les surcapacités qu’ils connaissent se traduisent depuis quelque temps par une baisse des prix. Les fabricants européens sont par conséquent confrontés à de grands défis. Dans le même temps, l’Europe a le potentiel de devenir un acteur important dans la fabrication de batteries. Les innovations, la sophistication des technologies des procédés et une production écologique et durable pourraient être des facteurs de réussite.

La nécessité d’une stratégie de soutien à long terme

Le soutien à la recherche et développement pour les technologies de batteries a subi un revers important en 2023. À l’époque, la cour constitutionnelle fédérale allemande avait statué que le Fonds pour le Climat et la Transformation du gouvernement allemand, d’où provenait la majorité des subventions dans le domaine, devait être consolidé. Dès lors, ces aides financières n’ont plus été disponibles. Aucun nouveau projet de recherche sur les batteries n’aurait pu être financé en 2025. En janvier, le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche a toutefois débloqué 25 millions d’euros pour permettre le lancement de nouveaux projets, une décision urgente et indispensable aux yeux de nombreux observateurs pour les perspectives d’avenir de la recherche allemande sur les batteries. Le professeur Heiner Heimes, titulaire de la chaire « Production Engineering of E-Mobility Components » (PEM) de l’Université technique de Rhénanie-Westphalie (RWTH) d’Aix-la-Chapelle, s’est réjoui de cette nouvelle : « Ce soutien transitoire à la recherche sur les batteries est un signal positif et nécessaire. » Il a également appelé à la continuité et à une réflexion stratégique à long terme pour l’avenir : « Tout le monde doit avoir conscience que, pour ne pas laisser le champ libre aux acteurs asiatiques, le nouveau gouvernement allemand doit revenir le plus rapidement possible à une stratégie de soutien à long terme qui permette une recherche forte pour des technologies de batterie performantes et pérennise la position de l’Allemagne en tant que pôle économique. Il faudra mobiliser pour cela bien plus que 25 millions d’euros pour certains projets. »

ees Innovation Hub : présentation, débat, réseautage

L’université du professeur Heimes, la RWTH, est partenaire d’ees Europe et sera présente sur son propre stand à l’ees Innovation Hub dans le hall B0. Cette partie du salon offre aux instituts de recherche, startups et entreprises internationales un environnement attrayant pour se présenter et présenter leurs travaux. L’ees Innovation Hub Stage sera un haut lieu de rencontre entre visiteurs et exposants pour nouer de nouvelles relations commerciales pendant les trois jours du salon. Les partenaires scientifiques et l’industrie présenteront leurs projets et produits actuels et en débattront. Des questions importantes figurent à l’ordre du jour, notamment le meilleur de la recherche sur les batteries, l’intelligence artificielle dans la production de batteries et les démarches de recyclage. Les manifestations de réseautage et de communauté constituent également un élément essentiel de l’ees Innovation Hub, notamment la rencontre avec les finalistes et les gagnants du prix The smarter E AWARD. L’événement « Une bière à 16 h » (Bier um Vier) sera l’occasion d’échanges informels alors qu’un point de rendez-vous spécial réunira spécifiquement les influenceurs, podcasteurs et équipes de télévision. Le podium sera non seulement un forum de connaissance, mais aussi un lieu de rencontre pour échanger et réseauter.