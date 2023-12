Manuel Emig nommé Directeur Innovation et Produit chez l’énergéticien elmy

L’année 2023 se conclut sous le signe de la croissance chez elmy, l’énergéticien indépendant 100% renouvelable. L’entreprise mise notamment sur le développement de nouvelles offres innovantes et l’amélioration continue des offres existantes. Pour accompagner ces développements, elmy pourra désormais s’appuyer sur l’expertise de Manuel Emig, nommé Directeur Innovation et Produit.

Après des études à l’Université Louis-et-Maximilien de Munich, Manuel Emig a consacré l’ensemble de sa carrière aux énergies renouvelables et à l’économie sociale et solidaire. En 2012, il crée sa propre entreprise à Lyon, Solorea S.A.S, spécialisée dans le développement de solutions photovoltaïques. En 2015, il devient Head of Renewables chez Waoup, startup Studio à impact, avant de cofonder Ener-pact en 2016, start-up qui booste la productivité des centrales photovoltaïques. Il devient ensuite associé chez Wattmen en 2022, avant de rejoindre elmy en septembre dernier.

Ses missions y sont les suivantes :