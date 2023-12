Lâ€™AREC et Devâ€™EnR sâ€™allient pour dÃ©velopper les ombriÃ¨res solaires sur les bassins d’eau en Occitanie

À l’occasion d’Energaïa, le forum européen des énergies renouvelables, qui se tient à Montpellier, Christian Assaf, Président de l’AREC Occitanie, l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, et Stéphane Bozzarelli, Président de Dev’EnR, ont signé le mercredi 13 décembre dernier, la lettre d’intention visant à la création de SOLEIL D’O, une société dédiée au déploiement de centrales photovoltaïques ancrées sur les bassins d’eau en Occitanie.

SOLEIL D’O a pour objectif de proposer une solution innovante clé en main de développement de panneaux photovoltaïques ancrés sur les bassins de rétention sur l’ensemble du territoire. Celle-ci offrira la possibilité aux collectivités et aux entreprises de disposer de centrales solaires photovoltaïques co-financées à 100% par l’AREC et Dev’EnR. Au-delà, elles pourront, grâce à cette solution, bénéficier de la valorisation d’une surface délaissée, artificialisée et potentiellement auto-consommer leur électricité avec des économies nettes dès la mise en service. « Cette promesse fait écho à la volonté de la Région Occitanie de devenir la première Région à énergie positive d’Europe d’ici 2050. SOLEIL D’O c’est l’alliance entre l’AREC et Dev’EnR pour la production d’énergie renouvelable et la gestion des ressources en eau. » souligne Christian Assaf, Président de l’AREC Occitanie.

« Un partenariat gagnant »

Les principales caractéristiques de l’offre SOLEIL D’O :

• Exploitation et la valorisation d’une surface délaissée et artificialisée

• Sécurisation autour du site pour le public

• Entretien régulier et facilité du site

• Gestion des enjeux liés à l’eau (évaporation, accès, etc…)

« Ce partenariat avec l’AREC est représentatif de notre ancrage territorial et de notre volonté d’accompagner les collectivités sur leur transition énergétique. Nous allons, avec SOLEIL D’O, contribuer à valoriser des espaces anthropisés avec la possibilité d’autoconsommer, à l’échelle du village, l’énergie verte produite localement et ainsi faire faire des économies aux collectivités. Un partenariat gagnant pour la Région Occitanie et l’ensemble des collectivités locales. » poursuit Stéphane Bozzarelli, Président de Dev’EnR.