Lâ€™AREC signe un partenariat avec GreenYellow pour accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation des entreprises industrielles et tertiaires

À l’occasion d’Energaïa, le forum européen des énergies renouvelables, qui se tient à Montpellier, Stéphane Péré, Directeur Général de l’AREC, l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, et Romain Butte, Directeur Général de GreenYellow France, ont signé jeudi 14 décembre dernier, un contrat de partenariat pour diversifier l’offre du dispositif FITEEO et proposer du tiers-financement sur des dispositifs de contrat de performance énergétique.

Lancé il y a 2 ans et porté par l’AREC, FITEEO (Financeur pour l’Industrie et le tertiaire de l’Efficacité Énergétique en Occitanie) est un outil pour soutenir des investissements industriels lourds sur des projets de transition énergétique : gestion des déchets, isolation, remplacement d’actifs consommateurs d’énergie, production d’énergie verte, installation de bornes de recharge… L’AREC et GreenYellow portent l’ambition commune de pouvoir réaliser des investissements durables sur le territoire de la région Occitanie sur les trois prochaines années permettant aux tiers d’économiser au moins 100 GWh d’énergie par an soit l’équivalent de la consommation annuelle de 50 000 habitants. « Je me réjouis de la signature de ce partenariat qui permet de diversifier les partenariats afin d’optimiser et d’accroître l’impact du dispositif régional FITEEO pour toujours plus accélérer la décarbonation de l’économie et la transition énergétique sur le territoire. » souligne Stéphane Péré, Directeur Général de l’AREC. « GreenYellow est ravi d’officialiser ce partenariat avec l’AREC Occitanie visant à promouvoir des solutions d’économie d’énergie auprès des industriels et de toutes les entreprises de la région. Présent dans la région depuis 2017, GreenYellow a déjà suscité un vif intérêt parmi de nombreux industriels locaux grâce à sa plateforme d’offres de décarbonation en tiers-financement. En unissant leurs forces, l’AREC et GreenYellow aspirent à accélérer la mise en œuvre d’actions alignées sur les objectifs de décarbonation et de renforcement de la compétitivité des entreprises. » déclare Romain Butte, Directeur Général de GreenYellow France.