ManOrga Solar, un Â« game changer Â» de lâ€™ombriÃ¨re de parking

Depuis plus de 50 ans,Â le groupe ManOrgaÂ conÃ§oit et fabrique des gammes complÃ¨tes en rayonnage, cloison industrielle et plate-forme de stockage adaptÃ©e aux besoins des logisticiens. Deux sites de fabrication de 30 000mÂ² automatisÃ©s, modernes et performants autorisent une grande flexibilitÃ© de production et des dÃ©lais de rÃ©alisation en adÃ©quation avec les attentes clients.

Depuis deux ans, l’entreprise sâ€™est enrichie dâ€™une filiale solaire ManOrga Solar. L’idÃ©e de lancer cette filiale solaire vient de l’explosion des prix de l’Ã©nergie. Suite au conflit russo-ukrainien, le prÃ©sident de ManOrga, Philippe Sadowski, dÃ©cide de mettre des support toit terrasse sur l’usine situÃ© Ã Lys lez Lannoy pour amortir les coups. Comme une Ã©vidence, ManOrga Solar a Ã©tÃ© portÃ© sur les fonts baptismaux. La filiale est situÃ©e Ã Leers dans les hauts de France. Les produits sont estampillÃ©s Made in France avec de l’exportation internationale.

L’Ã©quipe est constituÃ©e de 7 personnes : Pierre Escarbelt le CEO, Hassan Mamoun le business dÃ©veloppeur pays francophone, Adrien Joly chargÃ© d’affaires, Antoine Brzeziak et Alexandre Paur chefs de produits. Azzedine Kaddouri s’occupe de l’aspect production et montage des produits, alors quâ€™AnaÃ¯s Moncomble est en charge du marketing opÃ©rationnel.

Parmi les structures solaires innovantes mise au point par ManOrga Solar pour soutenir la transition Ã©nergÃ©tique, on peut citerÂ la centrale solaire Solterra montÃ©e au sol, le systÃ¨me de montage de panneauxÂ solaires SolatriaÂ pour toit plat, le support de la station de recharge et le support de lâ€™onduleur. Â«Â Mais notre produit phare est l’ombriÃ¨re de parking Solumbra. Â Avec Solumbra, les parkings ne sont plus juste des places de stationnement. Ils deviennent un outil concret pour la marque employeur, la RSE et la visibilitÃ©. Les espaces deviennent des actifs stratÃ©giques. Solumbra est un outil concret pour agir, rÃ©duire les impacts environnementaux et renforcer lâ€™attractivitÃ©Â Â» souligne AnaÃ¯s Moncomble. Avec ManOrga Solar, chaque projet Solumbra est pensÃ© pour maximiser la performance Ã©nergÃ©tique, sociale et environnementale, tout en restant modulable et personnalisable.

Aujourdâ€™hui, piloter ses coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques sur le long terme et sÃ©curiser ses investissements est devenu un enjeu stratÃ©gique pour toutes les entreprises. Avec Solumbra, ManOrga Solar, propose des solutions photovoltaÃ¯ques pensÃ©es pour apporter ce que le contexte actuel ne garantit plus : de la stabilitÃ©, de la visibilitÃ© et de la performance dans la durÃ©e. Â«Â Produire sa propre Ã©nergie, câ€™est reprendre le contrÃ´le. Nous proposons des solutions fiables, conÃ§ues pour durer. Nos structures photovoltaÃ¯ques allient robustesse industrielle, modularitÃ© et simplicitÃ© de mise en Å“uvre. GrÃ¢ce aux ombriÃ¨res Solumbra, les entreprises sont en capacitÃ© dâ€™atteindre des niveaux dâ€™autoconsommation significatifs et renforcer leur rÃ©silience face aux alÃ©as Ã©nergÃ©tiquesÂ Â» conclut AnaÃ¯s Moncomble.

Retrouvez les Ã©quipes de ManOrga Solar lors de la formation Tecsol du 30 avril dÃ©diÃ©e aux ombriÃ¨res solaires de parking.

tecsol-quotidien.fr/formation-exceptionnelle-en-ligne-ombrieres-photovoltaiques-le-30-avril/