Fronius Reserva Pro â€“ la solution de stockage made in Europe*

Lâ€™entreprise autrichienne traditionnelle Fronius complÃ¨te son portefeuille de produits avec une solution de stockage. Le Fronius Reserva Pro aide les clients ayant des besoins Ã©nergÃ©tiques plus importants, tels que les exploitations agricoles, les PME et mÃªme les grandes maisons individuelles, Ã acquÃ©rir une vÃ©ritable indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Haute efficacitÃ©, qualitÃ© Fronius Ã©prouvÃ©e, cellules et modules made in Europe.Â

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La batterie haute tension convainc notamment par sa scalabilitÃ© flexible, avec des capacitÃ©s allant de 12 Ã 32 kWh par tour, ou jusquâ€™Ã 128 kWh en connexion parallÃ¨le. Parfaitement adaptÃ© aux onduleurs hybrides Fronius Verto Plus et GEN24 Plus, le Fronius Reserva Pro sâ€™intÃ¨gre parfaitement dans la gamme de produits Fronius, tant lors de la mise en service que pendant le fonctionnement.

ParÃ© en cas de panne (de courant)

Â«Â Le besoin dâ€™une vÃ©ritable indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique est toujours plus important. Les gens veulent Ãªtre prÃ©voyants. Avec le Fronius Reserva Pro, nous offrons Ã©galement cette possibilitÃ© aux clients ayant des besoins Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s, Ã savoir les exploitations agricoles, les PME ou les grandes maisons individuellesÂ Â», dÃ©clare HaraldÂ Scherleitner, CSO de Fronius International GmbH. GrÃ¢ce Ã sa fonction dâ€™alimentation en courant de secours et Ã sa capacitÃ© de dÃ©marrage autonome, le Fronius Reserva Pro garantit une alimentation stable mÃªme en cas de panne de courant. En cas de panne de courant, les onduleurs Fronius, combinÃ©s Ã un composant de commutation, tel que le Fronius Backup Controller, prennent en charge de maniÃ¨re fiable lâ€™alimentation des consommateurs raccordÃ©s. Le systÃ¨me passe en mode dâ€™alimentation en courant de secours pendant que le Reserva Pro fournit lâ€™Ã©nergie stockÃ©e.Â Cette combinaison est essentielle pour la rentabilitÃ© des exploitations. En effet, les exploitations agricoles dÃ©pendent notamment de la stabilitÃ© de la chaÃ®ne du froid ou encore du bon fonctionnement des installations de traite. Â«Â Reserva Pro et Verto Plus forment une vÃ©ritable Ã©quipe de choc. Avec ce duo performant, qui fournit des puissances de charge et de dÃ©charge allant jusquâ€™Ã 28,3Â kW, il est possible de continuer Ã faire fonctionner de gros consommateurs, tels que des fraiseuses Ã fourrage ou des raboteuses, en cas de panne de courant, voire de les dÃ©marrer si nÃ©cessaireÂ Â», explique Harald Scherleitner.Â

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Une efficacitÃ© maximale

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GrÃ¢ce au couplage DC, le courant photovoltaÃ¯que produit est chargÃ© et utilisÃ© avec efficacitÃ© dans la batterie. Lâ€™installation du Fronius Reserva Pro est rapide et simpleÂ : les modules sont simplement empilÃ©s les uns sur les autres, sans aucune vis, ce qui simplifie et accÃ©lÃ¨re aussi bien la premiÃ¨re installation que les extensions ultÃ©rieures. Ã€ lâ€™aide dâ€™une technologie IA avancÃ©e, lâ€™assistant de coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques de Fronius analyse en permanence la production prÃ©vue de lâ€™installation photovoltaÃ¯que, la consommation dâ€™Ã©nergie et les coÃ»ts actuels de la consommation Ã©lectrique. En se basant sur les fluctuations des prix de lâ€™Ã©nergie, il dÃ©termine le moment idÃ©al pour charger ou dÃ©charger la batterie, ce qui permet de faire des Ã©conomies.

La carte de la sÃ©curitÃ©

La chimie des cellules au phosphate de fer et de lithium utilisÃ©e dans le Fronius Reserva se traduit par une durÃ©e de vie et une sÃ©curitÃ© particuliÃ¨rement Ã©levÃ©es de la batterie. Outre la sÃ©curitÃ© des produits, Fronius accorde Ã©galement une grande importance Ã la sÃ©curitÃ© des donnÃ©es. Ces derniÃ¨res sont conservÃ©es exclusivement sur des serveurs et des clouds europÃ©ens afin de garantir la cybersÃ©curitÃ© et la protection des donnÃ©es. Â«Â La sÃ©curitÃ© des donnÃ©es constitue lâ€™une de nos prioritÃ©s. Les donnÃ©es des clients et des installations sont par exemple stockÃ©es sÃ©parÃ©ment et uniquement en EuropeÂ Â», explique Harald Scherleitner.Â La plateforme de surveillance Fronius Solar.web offre aux clients Ã©quipÃ©s dâ€™un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie la possibilitÃ© de charger rapidement et facilement la batterie Ã partir du rÃ©seau via une application. Cela permet par exemple de sâ€™assurer que le systÃ¨me de stockage est plein avant une tempÃªte et que la maison est alimentÃ©e en Ã©lectricitÃ© en cas de panne de rÃ©seau, mÃªme lorsque le soleil ne brille pas.

EncadrÃ©

Made in Europe*Â

Lâ€™entreprise familiale Fronius fabrique la majeure partie de ses produits en Europe, principalement sur ses sites de Haute-Autriche et de RÃ©publique tchÃ¨que. Lâ€™accent mis sur la crÃ©ation de valeur ajoutÃ©e europÃ©enne contribue Ã garantir des normes de qualitÃ© et de sÃ©curitÃ© Ã©levÃ©es. Câ€™est pourquoi aussi bien les cellules que les modules du Reserva Pro sont fabriquÃ©s en Europe.

*Made in EuropeÂ : cellules et modules fabriquÃ©s dans lâ€™UE