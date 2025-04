Altempo lance SOLAR 4.0 : une avancÃ©e majeure pour lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique des solutions modulaires et containers

Altempo, acteur clé des installations de chantier innovantes, annonce le lancement de SOLAR 4.0, une solution unique de sur-toiture solaire destinée à optimiser la performance énergétique des bâtiments modulaires et containers. Détails !

Conçue pour répondre aux enjeux de transition énergétique, cette innovation SOLAR 4.0 permet d’intégrer la production photovoltaïque directement sur la toiture des bâtiments modulaires temporaires et permanentes, tout en garantissant sécurité, polyvalence, et préservant la toiture pour un usage technique (climatisations par exemple) sans amputer la surface de captation.

Une solution performante, flexible et immédiatement opérationnelle

Grâce à une conception optimisée, SOLAR 4.0 intègre 28 m² de panneaux solaires sur une sur-toiture de 15 m² grâce à des ombrières, offrant une puissance installée de 6 230 Wc et une production annuelle pouvant atteindre 8 000 kWh. Cette capacité énergétique renforce l’autonomie des installations et permet aux entreprises et collectivités d’améliorer leur empreinte carbone, tout en réduisant leur dépendance au réseau électrique. SOLAR 4.0 est conçue pour s’adapter à la majorité des modules du marché y compris dans des environnements contraignants tels que les zones littorales ou montagneuses, sans oublier les containers maritimes.

Flexibilité, efficacité et respect de l’environnement

Grâce à sa conception modulaire, le SOLAR 4.0 offre une grande flexibilité, permettant d’ajuster facilement ses capacités ou de le déplacer en fonction des besoins énergétiques, garantissant ainsi un investissement durable à long terme. Altempo, s’engage pour une construction modulaire durable. Avec SOLAR 4.0, Altempo confirme sa volonté d’accompagner la transition énergétique en proposant des solutions innovantes. Cette avancée s’inscrit dans une démarche globale visant à concilier flexibilité, efficacité et respect de l’environnement, afin d’apporter des réponses concrètes aux enjeux énergétiques actuels.