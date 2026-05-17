CÃ´me Gendron : Â« La BattBank, câ€™est une batterie qui valorise les Ã©lectrons verts dans le bon momentum Â»

ATMOCE vient de sortir la BattBank au moment opportun pour un marchÃ© photovoltaÃ¯que soumis Ã forte volatilitÃ©. CÃ´me Gendron, le directeur commercial France dâ€™ATMOCE, nous en dit plusÂ !Â

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Plein soleilÂ :Â Vous sortez la BattBank en ce printemps 2026, une pÃ©riode charniÃ¨re pour le stockage, Ã lâ€™heure du crÃ©puscule du S21 et de la flambÃ©e des prix nÃ©gatifs de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Bon timingÂ ?

CÃ´me GendronÂ :Â Aujourd’hui, de nombreux acteurs industriels regardent sÃ©rieusement le stockage. La suppression du S21 jusqu’Ã 100 kW et la multiplication des prix nÃ©gatifs imposent de repenser le modÃ¨le d’affaires des projets PV, et les couples PV + stockage deviennent incontournables. C’est prÃ©cisÃ©ment la promesse de la BattBank : apporter une rÃ©ponse adaptÃ©e Ã l’ensemble du spectre C&I, depuis les projets de 36 kWh jusqu’Ã plusieurs centaines de kWh. Chaque bloc dÃ©livre 16,08 kWh pour une puissance de dÃ©charge maximale de 10 kVA, et les installations peuvent Ãªtre Ã©tendues jusqu’Ã 7 modules par tour â€” soit 112 kWh empilables et 70 kW de dÃ©charge â€” avec la possibilitÃ© de multiplier les tours pour atteindre plusieurs MWh. Au fond, la BattBank, c’est une batterie qui valorise les Ã©lectrons verts dans le bon momentum.

Â«Â La sÃ©curitÃ© constitue l’un des axes diffÃ©renciants les plus structurants de la BattBankÂ Â»

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PSÂ :Â Votre solution se veut diffÃ©renciante des autres technos du marchÃ©. Quelle est sa spÃ©cificitÃ©Â ?

CGÂ :Â La philosophie d’ATMOCE repose sur une approche AC de bout en bout. Au cÅ“ur du dispositif, notre passerelle joue le rÃ´le de cerveau de l’installation : elle pilote l’ensemble des Ã©quipements â€” micro-onduleurs cÃ´tÃ© modules PV, batterie en couplage AC, pÃ©riphÃ©riques associÃ©s. Cette architecture AC est plus flexible et plus sÃ©curisÃ©e que les architectures DC classiques : elle Ã©limine Ã la source le risque d’arc Ã©lectrique DC, l’un des principaux vecteurs d’incidents sur les installations C&I.

PSÂ :Â De quoi sÃ©duire les assureursÂ ?

CGÂ :Â Ils nous adorent ! La sÃ©curitÃ© est l’un des axes les plus structurants de la BattBank. Notre architecture d’Ã©lectronique de puissance, avec un seul Ã©tage de conversion au niveau de la batterie, nous permet de travailler Ã moins de 60 Vdc au niveau des cellules. Ã€ cela s’ajoute une protection coordonnÃ©e par capteurs â€” surtensions, sous-tensions, surintensitÃ©s, courts-circuits, gestion thermique, dÃ©tection de dÃ©faut d’isolement : le risque d’emballement thermique devient quasi nul. Avec la BattBank, la sÃ©curitÃ© n’est plus une contrainte Ã gÃ©rer : elle est intÃ©grÃ©e dÃ¨s la conception.

Â«Â Cette architecture flexible permet ainsi aux entreprises d’optimiser leur CAPEX dÃ¨s le dÃ©partÂ Â»

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PSÂ :Â Outre lâ€™aspect sÃ©curitaire primordial, quelles sont les autres caractÃ©ristiques qui font de la BattBank un Â«Â game changerÂ Â»Â ?

CGÂ :Â Le systÃ¨me de blocs modulables empilables jusqu’Ã 112 kWh permet de s’adapter parfaitement aux puissances disponibles sur les transformateurs existants et de couvrir l’ensemble des typologies de projets tertiaires. Cette architecture flexible permet aux entreprises d’optimiser leur CAPEX dÃ¨s le dÃ©part, en dÃ©ployant exactement la capacitÃ© dont elles ont besoin, puis en ajoutant des modules au fil de la croissance de leurs sites â€” sans interruption de service et sans remplacement du systÃ¨me en place. Avec la BattBank, ATMOCE offre enfin aux acteurs C&I une solution dont la courbe d’investissement Ã©pouse celle de leur croissance. Son format compact, pensÃ© pour minimiser l’encombrement sur site, rÃ©duit les coÃ»ts de dÃ©ploiement et accÃ©lÃ¨re la mise en service â€” un avantage dÃ©cisif sur des projets tertiaires aux calendriers tendus.

PSÂ :Â Quelles sont vos ambitions avec la BattBankÂ ?

CGÂ :Â Notre ambition est claire : devenir un acteur de rÃ©fÃ©rence sur chacun des marchÃ©s que nous adressons. ATMOCE s’inscrit dans une vision de long terme, et la BattBank est conÃ§ue pour grandir avec nos clients â€” de la PME industrielle au grand compte tertiaire, avec des capacitÃ©s qui peuvent atteindre plusieurs MWh par site. Le marchÃ© C&I franÃ§ais est en pleine recomposition : nous voulons en Ãªtre l’un des architectes.

PSÂ :Â OÃ¹ peut-on trouver vos produits en France et quel est votre positionnement prixÂ ?

CGÂ :Â Notre offre est distribuÃ©e en France par nos partenaires PowR Group (PowR Connect, Eklor, Domos), Mavisun/Rexel et Alliantz. CÃ´tÃ© positionnement prix, nous sommes alignÃ©s avec les attentes du marchÃ© C&I, avec un rapport valeur-prix qui intÃ¨gre la sÃ©curitÃ©, la modularitÃ© et l’Ã©volutivitÃ© â€” soit l’ensemble du coÃ»t total de possession sur la durÃ©e de vie du projet.