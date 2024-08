La Chine publie un livre blanc sur la transition Ã©nergÃ©tique : PÃ©kin passe au vert

Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat de la Chine a publié jeudi 29 août un livre blanc intitulé “Transition énergétique de la Chine” pour documenter les actions réussies et les réalisations historiques du pays dans ce domaine au cours de la dernière décennie. Explications !

Outre la préface et la conclusion, le livre blanc est composé de six parties : “La voie de la transition énergétique de la Chine dans la nouvelle ère”, “Promouvoir la consommation d’énergie verte”, “Accélérer la construction d’un nouveau système d’approvisionnement en énergie”, “Développer les forces productives de nouvelle qualité dans le secteur de l’énergie”, “Moderniser la gouvernance énergétique”, et “Contribuer à une communauté d’avenir partagé”.

Réduction des émissions de dioxyde de carbone d’environ trois milliards de tonnes

Au cours de la dernière décennie, la Chine a poursuivi la réforme de ses méthodes de production et de consommation d’énergie, amélioré sa capacité d’approvisionnement en énergie sous l’orientation de sa nouvelle stratégie de sécurité énergétique et réalisé des percées historiques dans le développement énergétique vert et à faible émission de carbone, selon le livre blanc. L’intensité énergétique du pays a régulièrement diminué au cours de la dernière décennie, aboutissant à des économies d’énergie équivalant à environ 1,4 milliard de tonnes de charbon standard et réduisant les émissions de dioxyde de carbone d’environ trois milliards de tonnes, précise le livre blanc. Néanmoins, le pays demeure, de par sa population (1,4 milliard d’habitants) et ses industries, le premier émetteur de gaz à effet de serre mondial. La Chine s’est engagée à stabiliser ou faire décroître ses émissions d’ici à 2030, puis à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Elle développe ainsi fortement ses capacités dans les renouvelables.

La Chine développe plus d’EnR que le reste du monde

La Chine est ainsi devenue le plus grand investisseur mondial dans la transition énergétique. Pékin a installé plus que de capacités solaires et éoliennes que le reste du monde l’année passée. La part des “énergies propres” dans la consommation totale d’énergie en Chine est passée au cours de la dernière décennie de 15,5% à 26,4. La Chine construit actuellement pour 180 gigawatts (GW) d’énergie solaire et 159 GW d’énergie éolienne supplémentaires, selon une étude de l’organisme américain Global Energy Monitor (GEM). D’après l’organisme, ce total de 339 GW “représente 64% de l’énergie solaire et éolienne” qui est “actuellement en construction” sur la planète, soit près du double du reste du monde combiné. La Chine est suivie par les Etats-Unis (40 GW), le Brésil (13 GW), le Royaume-Uni (10 GW) et l’Espagne (9 GW), selon le GEM, organisation qui répertorie les projets liés aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables dans le monde.

La Chine est devenue un moteur pour la transition énergétique mondiale

“Sur la base du développement de qualité, la transition énergétique de la Chine vise à construire un système énergétique propre, à faible émission de carbone, sûr et efficace. Cette initiative constituera une forte garantie pour le développement socio-économique du pays et répondra au désir croissant du peuple de bénéficier d’une vie meilleure”, indique le livre blanc. Le développement énergétique vert de la Chine est devenu un moteur pour la transition énergétique mondiale. Depuis 2013, la Chine est responsable de plus de 40% des augmentations annuelles de la capacité mondiale en matière d’énergies renouvelables. En 2023, la capacité nouvellement installée en Chine représentait plus de la moitié du total mondial, signale le livre blanc. En tant que fervent défenseur de la transition énergétique mondiale, la Chine travaillera avec les autres membres de la communauté internationale pour planifier ensemble la coopération énergétique, lutter contre le changement climatique mondial, promouvoir l’harmonie entre l’humanité et la nature, et créer un monde propre et beau pour tous, note le livre blanc.