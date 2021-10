Dome Solar : lâ€™Ã©volution des prix de l’aluminium impacte les tarifs des systÃ¨mes de fixation solaires

Depuis de longs mois maintenant, le monde industriel et économique traverse une crise des matières premières inédite. De nombreux secteurs d’activité en subissent les difficiles conséquences, y compris le domaine du bâtiment et de l’énergie solaire. Ces circonstances impliquent d’importantes tensions sur les approvisionnements, tant en termes d’achat que de livraison. De quoi voir monter au créneau les responsables de Dome Solar. « Nous sommes contraints aujourd’hui à revoir nos conditions tarifaires. Ainsi, à partir du 8 octobre 2021, les prix de nos systèmes de fixations en aluminium seront soumis à une augmentation allant de 8 à 17 %. Nous savons à quel point cette période mouvementée est défavorable à la bonne réalisation de vos chantiers. Nos équipes vous apportent tout leur soutien et continuent de se mobiliser pour répondre à vos interrogations et vous tenir informé(e)s de l’évolution de la situation ». L’inexorable baisse des tarifs d’achat va-t-elle connaître un coup d’arrêt dans les prochains mois ? Le scénario revient en tous les cas avec insistance. Et ces hausses ne font que le corroborer…