POwR Connect est fier de soutenir la professionnalisation de la filiÃ¨re avec L’Ã‰tincelle

POwR Connect met en avant L’Étincelle, acteur innovant qui forme aux métiers d’installateurs de panneaux photovoltaïques et installateurs de bornes de recharge électrique. Cet accompagnement a été rendu possible par le biais de la Foundation POwR Earth, dont la vocation est d’initier, de soutenir et de financer des actions d’information et de formation autour de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

L’Étincelle se distingue par ses programmes intensifs, alliant apprentissage théorique et travaux pratiques sur leurs plateaux techniques. Ces formations, pensées pour les personnes en reconversion professionnelle, offrent une rémunération et une insertion directe dans des secteurs porteurs.

POwR Connect ainsi que la Foundation POwR Earth souhaitent élargir leur champ d’action, permettant à un plus grand nombre de talents de trouver leur voie. « Nous sommes ravis de collaborer avec L’Étincelle, un partenaire qui partage nos valeurs d’engagement, d’inclusion et de durabilité. Grâce à cet accompagnement, nous contribuons à donner aux individus, les outils nécessaires pour réussir leur transition professionnelle dans des secteurs clés de demain, » a déclaré Marc Jannin Co-Fondateur & Directeur général de Powr Connect.