Les offres de co-construction de Cap Vert Energie dÃ©diÃ©es aux collectivitÃ©s et territoires font florÃ¨s

« Notre offre de partenariat pour les collectivités et les entreprises publiques locales EPL répond à leurs besoins d’impulser une démarche de transition énergétique sur leur territoire. Cap Vert Energie les accompagne de façon pragmatique et opérationnelle dans leurs projets de production d’énergies renouvelables locales », explique Nicolas Chapelat, Directeur des Relations Collectivités et Territoires de Cap Vert Energie (CVE).

Il s’agit en effet d’une offre de co-construction pour les collectivités locales. Cap Vert Energie leur permet d’être impliquées en amont dès la phase d’identification des projets, pour s’assurer qu’ils correspondent bien à un besoin du territoire, identifié par exemple dans le cadre de leur PCAET. Les collectivités sont par ailleurs invitées à faire partie du comité de pilotage du projet tout au long de son développement, qui reste intégralement financé par Cap Vert Energie. Une fois le projet sécurisé, CVE propose aux partenaires locaux d’entrer au capital de la société de projet. En contrepartie, ils s’engagent à soutenir l’initiative et accompagner la concertation locale.

Signature de 8 partenariats pour des projets biogaz ou photovoltaïques

Cap Vert Energie se positionne comme un partenaire privilégié des collectivités. « On ne peut pas lancer des projets d’énergies renouvelables sans s’assurer de leur ancrage dans les territoires. Cette collaboration est vertueuse pour tous : elle assure un alignement des intérêts territoriaux, citoyens, industriels et environnementaux. Portée par nos 10 ans d’expérience de développeur et de producteur et basée sur un partenariat pragmatique, elle est un gage de résultats probants », explique Nicolas Chapelat.

Cette offre traduit concrètement la volonté du producteur indépendant d’associer les collectivités locales à ses projets dans un mode collaboratif et ouvert, ainsi que son objectif de devenir un acteur de référence de nos territoires pour la production d’énergies renouvelables décentralisées consommées localement dans une logique de circuit court. Dans cette optique, l’entreprise est notamment devenue membre du réseau CLER. Cette approche porte ses fruits puisqu’aujourd’hui 8 collectivités ou EPL ont fait confiance à CVE et 10 autres s‘apprête à le faire. En complément de cette démarche, le groupe associe également activement les citoyens à la transition énergétique de leur territoire au travers de campagnes de financement participatif mises en place sur la plupart de ses projets photovoltaïques ou biogaz.

