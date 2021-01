Bulb noue un partenariat avec CVE afin de renforcer son offre d’Ã©lectricitÃ© verte Â« Made in France Â»

Bulb, la start-up britannique fournisseur d’énergie verte accélère son développement sur le marché français. A travers son partenariat avec CVE, Bulb participe au développement des énergies renouvelables et de la filière photovoltaïque en France. Il s’agit, pour la licorne anglaise, du premier contrat en direct-producteur en France, moins d’un an après son lancement dans l’hexagone. Dès 2021, Bulb achètera environ 30% de son énergie en direct à RespeeR, la solution d’électricité verte de CVE à l’intention des entreprises et collectivités.



CVE a choisi le fournisseur international Bulb qui a lancé son expansion en Europe et aux États-Unis fin 2019 et qui vise les 100 millions de membres à travers le monde d’ici 2030. La start-up anglaise, qui affiche la plus forte croissance au Royaume-Uni parmi tous les fournisseurs d’énergie, est un moteur de la transition énergétique en Grande-Bretagne.

« Rendre l’énergie verte accessible au plus grand nombre de Français »

Avant son lancement en 2015, les énergies renouvelables représentaient 1% du mix énergétique britannique. Aujourd’hui, elles sont passées à 14% et Bulb est devenu le fournisseur d’énergie verte numéro un du pays. En France, Bulb affiche une croissance deux fois plus rapide qu’au Royaume-Uni et devrait ainsi participer à l’accélération du développement des énergies renouvelables françaises. « En tant qu’acteur engagé, nous voulons rendre l’énergie verte accessible au plus grand nombre de Français. Nous sommes très fiers de notre premier contrat en direct avec CVE et nous prévoyons de développer de nouveaux partenariats avec d’autres producteurs éoliens et hydrauliques en France. Ils nous permettront de fournir de l’énergie verte à un prix juste à encore plus de foyers français. Depuis 2015, Bulb a signé une vingtaine de contrats en direct avec des producteurs d’électricité renouvelable au Royaume-Uni. Nous voulons participer de la même manière au développement de la filière renouvelable française. » conclut Olivier Xu, Country Manager France de Bulb.

Une énergie 100 % solaire et 100 % française

L’électricité verte commercialisée par Bulb est produite par trois centrales photovoltaïques de CVE. Plus précisément, il s’agit des sites de Pavie et de Saint Médard d’Excideuil, respectivement dans le Gers et en Dordogne, qui sont des centrales au sol et le site de Quincieux, dans le Rhône, une centrale ombrière de parking. Bulb achète 30 % de son énergie directement auprès de producteurs indépendants et 70 % sur le marché de gros, grâce à des garanties d’origine 100 % françaises, traçant la provenance de son électricité. Dans le cadre de ce partenariat, d’une durée de un à trois ans, Bulb et CVE s’engagent notamment à participer ensemble à des appels d’offres territoriaux afin de rendre l’énergie verte accessible à tous les Français et soutenir le développement de la filière EnR. « Avec ce partenariat, CVE affirme son ambition d’accélérer le déploiement de RespeeR, son offre d’énergie verte locale, accessible à tous, et vendue en direct aux entreprises et collectivités en France et à l’international. RespeeR qui se décline en autoconsommation, corporate PPA et Garanties d’Origine, nous donne de formidables opportunités d‘innover, d’inventer des nouveaux modèles énergétiques, et nous permet d’apporter des réponses solides aux enjeux environnementaux, devenus une priorité pour les entreprises et collectivités » explique Pierre de Froidefond, co-président de CVE.