MAIF VIE/Eiffel Investment Group : lancement de MAIF Rendement Vert, pour permettre aux particuliers dâ€™investir dans les EnR

Une unité de compte pionnière MAIF VIE, filiale du groupe MAIF, ayant adopté récemment la qualité de société à mission s’engage aux côtés de Eiffel Investment Group, un gérant d’actifs pionnier dans le financement de la transition énergétique pour lancer l’unité de compte MAIF Rendement Vert permettant aux particuliers d’investir dans des projets d’énergie renouvelable. Ce support sera accessible à compter du 1er octobre prochain, sans montant minimum de versement, dans les contrats de MAIF VIE, Assurance vie Responsable et Solidaire et PER Responsable et Solidaire.

L’unité de compte (UC) pionnière MAIF Rendement Vert est valorisée chaque semaine et offre une liquidité hebdomadaire à ses porteurs. Ce support d’investissement vise un rendement cible de 4% net par an, en contrepartie d’un risque de perte en capital. MAIF Rendement Vert permettra aux épargnants du groupe MAIF d’investir dans une classe d’actifs jusqu’ici principalement réservée aux investisseurs institutionnels. Cette UC a aussi pour objectif de favoriser la diversification patrimoniale sur des actifs réels.

Financer concrètement la construction de centrales solaires

Hélène N’Diaye Directrice générale MAIF VIE, directrice générale adjointe du Groupe MAIF confie : « Notre vocation est de flécher l’épargne de nos adhérents vers des financements conciliant utilité sociale et écologique et pertinence financière. Avec MAIF Rendement Vert, nous permettons à nos adhérents d’utiliser leur épargne pour lutter contre le dérèglement climatique, en finançant concrètement le développement et la construction de centrales solaires et d’autres actifs de production d’énergie renouvelable. » MAIF Rendement Vert répond en effet aux besoins très concrets des développeurs d’énergie renouvelable (solaire, éolien, batteries, biomasse, biogaz, hydroélectricité…) de type PME et ETI. Les financements apportés par MAIF Rendement Vert leur permettent de financer le développement et la construction de leurs projets, sans attendre les prêts long terme apportés par les banques. Ces financements sont constitués d’obligations convertibles et d’obligations, de maturité généralement courte.

Un nouvel outil pour financer la décarbonation de l’économie

« Les conclusions des travaux de synthèse du GIEC sur le changement climatique sont clairs : nous devons quadrupler les investissements dans la production d’énergie renouvelable dans la décennie à venir. Ces cinq dernières années, les fonds gérés par Eiffel Investment Group ont investi plus d’un milliard d’euros dans 1600 projets de production d’énergie renouvelable, ce qui représente plus de 1 GW de capacité de production en énergie renouvelable, ou encore l’équivalent de la consommation électrique d’un million de foyers. C’est aussi un million de tonnes de CO2 évité chaque année. Avec MAIF Rendement Vert, nous disposerons d’un nouvel outil pour financer la décarbonation de l’économie » poursuit Pierre-Antoine Machelon, Managing Director Eiffel Investment Group Responsable des investissements dans la transition énergétique. Eiffel Investment Group finance depuis plus de dix ans des projets de transition énergétique, en France et en Europe. MAIF a été l’un des premiers acteurs institutionnels à accompagner, aux côtés d’investisseurs publics comme la Banque européenne d’investissement et l’Ademe, Eiffel Investment Group dans ses investissements dans le domaine.

Un produit Vert pour des Investissements Socialement Responsables

Et Caroline Carole Zacchéo, Directrice des investissements et des placements du Groupe MAIF de conclure : « Convaincu de longue date par la stratégie de dettes d’infrastructures d’énergies renouvelables gérée par Eiffel, le Groupe MAIF accompagne les adhérents de MAIF VIE en proposant une unité de compte dédié : MAIF Rendement Vert. Nous sommes ravis d’avoir pu élaborer cette UC avec notre partenaire et de permettre aux épargnants de bénéficier de cette expertise jusqu’alors réservée aux institutionnels. Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans la stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable) et climat des investissements déployée par le Groupe MAIF. »

Encadré

MAIF Rendement Vert en quatre points

• MAIF Rendement Vert est la première unité de compte permettant aux particuliers de financer, par de la dette court et moyen terme, la transition énergétique

• Elle a pour objectif d’offrir aux épargnants un rendement cible de 4%1 net par an, en contrepartie d’un risque de perte en capital

• Elle vise à améliorer la diversification patrimoniale des adhérents de MAIF VIE tout en leur permettant de participer activement au financement de la transition énergétique

• Le fonds MAIF Rendement Vert bénéficie du label GREENFIN2 et est classé article 9 au titre du règlement européen SFDR relatif à la finance durable