Philippe Malbranche a reÃ§u la mÃ©daille de chevalier de la lÃ©gion dâ€™honneur des mains de Barbara Pompili

C’était à la fin du mois d’août, le 27 au soir très exactement. La scène se passe dans les jardins du ministère de la Transition Ecologique. Il fait doux. La ministre du dit ministère, Barbara Pompili, approche solennellement de Philippe Malbranche, ancien directeur de l’INES pendant quarante ans et actuel directeur des programmes de l’ISA (Alliance Solaire Internationale) en Inde. Elle accroche à sa veste avec attention la médaille de la légion d’honneur qui le fait officiellement entrer dans l’ordre des Chevaliers. Un moment de grande émotion pour cette personnalité du solaire français et international très apprécié par ses pairs. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux proches et amis de Philippe Malbranche, toutes générations confondues, des plus anciens aux plus jeunes de Marc Vergnet, Wolfgang Palz et Alain Maugard en passant par Laurent Michel, Thierry Lepercq, Gilles Vermot Desroches, Xavier Daval, Alexandre Roesch, Laetitia Brottier, Michel Gioria, et des collègues d’INES, etc. Une récompense légitime pour ce passionné du solaire à la carrière exemplaire !

tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/03/philippe-malbranche-de-nombreux-pays-ne-se-posent-plus-la-question-du-solaire-ou-non-mais-tout-simpl.html