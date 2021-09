Dijon MÃ©tropole lance sa premiÃ¨re commande de bennes Ã  ordures Ã  hydrogÃ¨ne vert via PV et mÃ©thanisation

Dijon vient de lancer sa première commande de bennes à ordures fonctionnant à l’hydrogène en attribuant à E-Trucks Europe, fabricant de véhicules lourds et utilitaires à hydrogène, la fourniture de 4 bennes de 19 tonnes qui circuleront à partir de 2022, alimentée en hydrogène vert et produit en circuit court par la première station hydrogène de Dijon, en cours de construction. Une première en France pour une métropole qui se fixe comme objectif de convertir l’intégralité de son parc de véhicules lourds à l’hydrogène propre !

Pour convertir sa flotte de bennes à ordures à l’hydrogène, Dijon fait le choix d’une conversion durable avec la transformation des bennes à ordures « classiques » en bennes à ordures hydrogène, en remplaçant les moteurs thermiques par des moteurs électriques.

Des bennes à ordures ménagères transformées en véhicules zéro émission

La société E-Trucks, basée en Belgique, associée à Proton Motor pour la fourniture de la pile à combustible et au fournisseur local de châssis agréé DAF situé à Longvic près de Dijon convertiront les véhicules. Faun Environnement, entreprise basée en Ardèche, fournira les 4 compacteurs d’ordures ménagères et se chargera de leur assemblage avec les châssis. Ce projet d’hydrogène vert ambitieux de 100 millions d’euros vise à réduire en 2026 les émissions de gaz à effet de serre émis par les transports publics sur le territoire de 4 200 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 58 millions de kilomètres en voiture citadine (ou 4 200 allers-retours Paris-New-York). D’ici la fin d’année, dans le cadre d’une commande groupée entre Angers Loire métropole, Le Mans métropole et Dijon métropole, une dizaine de bennes à ordures à hydrogène supplémentaire sera commandée pour une livraison prévue à l’horizon 2024.

100% du parc de la métropole convertit à l’hydrogène à l’horizon 2030

Convaincue que l’hydrogène vert sera le moteur de la transition énergétique pour la décennie 2020-2030, Dijon métropole a imaginé un système énergétique territorial en circuit court afin de produire et consommer localement de l’hydrogène d’origine renouvelable.

Une ferme photovoltaïque de 12 hectares pour une production locale d’hydrogène

Cet écosystème vertueux inédit en France repose sur le recyclage des déchets ménagers et les énergies renouvelables du territoire, notamment une ferme photovoltaïque de 12 hectares et une unité de méthanisation des boues d’épuration. François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon métropole, ajoute : « L’hydrogène combine tous les atouts pour relever le défi de la transition énergétique pour la croissance verte. Avec cette première commande de bennes à hydrogène vert produit localement, Dijon prend toute sa part dans la lutte contre le changement climatique et confirme son statut de territoire moteur en matière de mobilité à l’hydrogène vert à l’échelle nationale. Grâce à cette énergie alternative qui ne produit aucun bruit, aucun gaz à effet de serre et aucune particule, et en complément de son offre de mobilité durable, Dijon métropole réaffirme son engagement pour protéger la planète, les générations futures et la santé des Dijonnais. ». L’hydrogène vert alimentera dès 2022 les premières bennes à ordures ménagères propres du territoire. Les bus à hydrogène seront progressivement mis en service à partir de 2023. Avec 27 bus à hydrogène en service à l’horizon 2024, Dijon aura la plus grande flotte de bus à hydrogène de France. D’ici 2026, 22 bennes à ordures ménagères et 62 bus rouleront à travers la métropole à l’hydrogène vert produit localement par les deux stations de production installées dans Dijon. Au total, sur une période de 10 ans (de 2021 à 2030), l’objectif de Dijon métropole est de renouveler l’intégralité de son parc de véhicules lourds en hydrogène soit les 44 bennes à ordures ménagères et les 180 bus de la métropole.

Encadré

Dijon métropole : un territoire pionnier en France de l’hydrogène vert

La métropole engage un véritable changement par la mise en œuvre d’une politique énergétique locale qui constitue un modèle innovant et pertinent pour les collectivités en réponse aux enjeux du changement climatique. Les stations à hydrogène de Dijon seront accessibles aux collectivités et aux entreprises de la région qui souhaitent s’approvisionner en hydrogène local et aux particuliers équipés de véhicules hydrogène.