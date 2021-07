MAIF fait le choix d’une Ã©lectricitÃ© 100% verte avec PlÃ¼m Ã©nergie

Depuis le début de l’année 2021, la mutuelle d’assurance s’engage pour une consommation électrique 100% renouvelable en souscrivant à l’offre de Plüm énergie, fournisseur d’énergie verte, locale et d’intérêt général. 47 sites que compte MAIF à travers l’Ile de France sont ainsi approvisionnés via l’électricité issue du producteur français indépendant Akuo, partenaire de Plüm énergie. Une initiative responsable supplémentaire pour MAIF, qui mène son activité au service du mieux commun, et une belle référence pour le fournisseur Plüm énergie, qui accélère son développement sur le marché des entreprises. Cette collaboration avec MAIF, ayant adopté la qualité de société à mission en 2020, est par ailleurs en parfaite adéquation avec la vocation du fournisseur Plüm énergie, visant à inciter chacun à moins, et surtout à mieux, consommer en matière d’énergie.

Convaincue que seule une attention sincère portée à l’autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, MAIF développe un modèle d’entreprise à la performance durable. Devenue société à mission en 2020, la mutuelle d’assurance poursuit ainsi plusieurs objectifs sociaux et environnementaux au travers de ses différentes actions. Soucieuse de trouver des solutions innovantes et pérennes pour assurer le succès de cette démarche, MAIF a fait le choix de Plüm énergie – entreprise de l’ESS en cohérence avec ses valeurs – pour sa fourniture en électricité.

Sélectionné pour la qualité et la traçabilité de l’énergie qu’il fournit et son investissement auprès de ses clients pour accompagner la réduction de consommation, Plüm énergie fournit ainsi depuis le 1er janvier 2021 47 sites que compte MAIF, répartis en Ile de France, en électricité 100% renouvelable, soit un approvisionnement représentant une consommation annuelle d’environ 2,5 GWh. L’énergie 100% verte consommée par MAIF depuis quelques mois est issue de l’unité de production solaire d’Akuo, producteur français indépendant d’énergie renouvelable et partenaire de Plüm énergie. Il s’agit de la première centrale solaire flottante française, et la plus grande d’Europe.

Pour MAIF, ce choix s’inscrit dans la continuité de la création en 2019 du fonds MAIF Transition, en partenariat avec Akuo, destiné à accompagner la transition énergétique et agricole des territoires, en finançant de projets en Agrinergie® : des fermes en agriculture bio couplées à des solutions de production d’énergie solaire.

« Le choix de Plüm énergie et Akuo pour nos achats d’électricité illustre ce que signifie être une Entreprise à Mission pour MAIF. Chacun de nos actes peut contribuer à un mieux commun : c’est un principe nous nous appliquons dans toutes nos activités, depuis nos produits d’assurance jusqu’à l’énergie qui alimente nos bâtiments. Le contrat de fourniture d’énergie passé avec Plüm énergie et Akuo répond à nos objectifs de soutenir une économie solidaire et des productions locales sans pour autant abandonner notre exigence de performance économique. ». Eric Berthoux, DGA – Directeur Administratif, Finances et Services du groupe MAIF

« Nous sommes fiers qu’une entreprise telle que MAIF, avec qui nous partageons des valeurs communes, fasse confiance à Plüm énergie pour son approvisionnement énergétique. Fournir une société à mission est une nouvelle preuve de l’ancrage de Plüm énergie dans l’économie sociale et solidaire. Le choix d’une électricité 100% verte et 100% locale s’inscrit dans la continuité des actions de MAIF visant à développer un modèle d’entreprise dont la performance durable est fondée sur une attention sincère portée à toutes ses parties prenantes. Chez Plüm énergie, notre électricité renouvelable est achetée en direct auprès de producteurs en France : une démarche durable, en faveur de l’intérêt général. ». Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm énergie.