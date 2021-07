Les outils de conception mécanique et électrique sont à présent réunis en un outil : l’nité de planification Renusol et SMA

La collaboration de Renusol avec SMA, fabricant leader d’onduleurs, a pour objectif de mettre en commun les outils de conception en ligne pour offrir aux clients une expérience de planification intégrée et plus riche.



Après avoir créé votre système de fixation à l’aide du PV-Configurator 3.0 de Renusol, les paramètres du système sont automatiquement transférés dans l’outil de conception électrique SUNNY DESIGN qui vous permet de finaliser la partie électrique de votre projet de fixation solaire : choix de l’onduleur, calcul du rendement, gestion énergétique, etc… Les tâches que les clients ont l’habitude d’effectuer une à une sont maintenant réunies en une seule : le processus est plus simple, plus rapide et plus fiable.

En quelques clics seulement, le PV-Configurator génère un rapport de projet complet sur la planification d’un système de fixation solaire, incluant tous les composants, un aperçu de la fixation et des calculs détaillés de résistance statique avec un descriptif des paramètres et une nomenclature des matériels. L’outil SUNNY DESIGN permet de sélectionner l’onduleur le plus approprié en fonction des données du projet qui ont été saisies.

Quels sont les avantages de cette interface innovante et enrichie ?

Elle évite aux utilisateurs de saisir plusieurs fois les mêmes données

Les données de module incluant toutes les propriétés électriques sont automatiquement et facilement transférées, ce qui réduit les efforts et les risques d’erreurs

Elle diminue la charge de travail de planification

Elle réduit la marge d’erreur

Elle facilite la planification

Elle simplifie le transfert des modifications de configuration

Elle permet d’économiser de l’argent

Renusol s’efforce en permanence de faciliter la planification en ligne, dans le respect de son credo : un « Service simple et solide ”. Les clients bénéficient ainsi d’une valeur ajoutée constante. En plus du rapport du projet et de l’aperçu du système de fixation, le PV-Configurator dispose d’une base de données géographiques qui calcule automatiquement les charges de vent et de neige appropriées. Le PV-Configurator intègre aussi des essais en soufflerie, le concept de sécurité Eurocode et plusieurs essais de résistance statique.