Magali Veyssiere : Â« L'avenir du photovoltaÃ¯que est dans l'autoconsommationâ‚¬ si le tarif de rachat le permet Â»

Dès la fin de l’année 2014, Green Power Technologie, s’est vu confier la mise en place de la stratégie commerciale du groupe Huawei sur ses territoires. « Aujourd’hui, le distributeur est en charge pour Huawei de tous les marchés francophones et l’ensemble du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc) et d’autres pays sur le continent Africain. Le point avec Magali Veyssiere, General Manager de Green Power Technologie, qui compte beaucoup sur le marché français pour doper le succès commercial de Huawei !

Plein Soleil : Vous avez l’exclusivité de la distribution des produits Huawei en France. Quels sont les atouts de ces produits ?

Magali Veyssiere : En 2015, Huawei a dépensé 15,1% de son chiffre d’affaire en R&D (9,18 milliards de $) ce qui atteste de la volonté de l’entreprise chinoise à proposer des produits innovants. Le savoir faire de Huawei en matière de technologie se retrouve dans leur solution digitale appliquée au secteur du solaire. La digitalisation des installations permet de les contrôler à distance et de connaitre de nombreux détails sur le haut rendement et l’état des équipements en temps réel. Lors de la confection des onduleurs, le géant chinois a privilégié la technologie de refroidissement naturel ce qui limite les risques de pannes de ventilateurs. Se rajoute à ce dispositif, une absence de fusible réduisant le besoin de maintenance. En effet, le nombre limité des composants des onduleurs Strings implique un faible risque de panne. Avec sa solution innovante, Huawei propose aux entreprises de diminuer considérablement leurs frais OPEX. L’arrivée du SUN2000-60 KTL (Véritable 67 KWA) apportera un plus considérable pour l’installation des grandes centrales avec un une entrée en 1500 Volts. De plus, les onduleurs sont classés IP65. Cette certification garantit une utilisation des onduleurs SUN2000 dans de multiples environnements (humidité, froids extrêmes, déserts, environnements salins, ). Tous ces éléments expliquent le taux élevé du rendement max de nos onduleurs s’élevant à plus de 98,8%.

Lancement de la gamme résidentiel

PS : Comment se positionnent-ils sur le plan commercial ?

MV : Huawei est aujourd’hui N°1 Mondial des fabricants d’onduleurs string et va compléter sa gamme avec le lancement prochain de la gamme résidentielle qui aura la faculté d’être proposée pour l’injection réseau, l’auto consommation mais aussi, le stockage d’énergie avec l’un des plus importants fabricants de batterie au monde. Le rendez vous à BePositive sera porté sur l’auto consommation et le stockage avec la gamme résidentielle 3 en 1. Sur un plan commercial, Green Power Technologie met en place toute l’organisation des canaux de distribution via ses partenaires distributeurs internationaux (Krannich, Qcells, Solarwatt, MADEP,) Green Power Technologie veille également à la bonne politique commerciale de ses partenaires distributeurs pour l’homogénéisation des offres. Huawei et Green Power Technologie travaillent en totale transparence sur l’ensemble du territoire confié. Notre vocation est de développer les canaux de distributions et d’accompagner nos clients à travers leurs projets.

PS : Comment travaille Green Power Technologie auprès des développeurs et des opérateurs du photovoltaïque ?

MV : Green Power Technologie, filiale du groupe Inhusol Holding, accorde une grande importance à la satisfaction clientèle et à son SAV. Nous apportons à nos clients un support et suivi de leur projet à l’élaboration des designs jusqu’à l’acheminement des onduleurs. Par sa position unique de grossiste/stockiste mono-marque/mono-produit, Green Power Technologie appuie sa volonté de travail collaboratif sans aucune ambiguïté de concurrence avec nos distributeurs. Ayant une réelle conviction de l’importance des énergies renouvelables dans notre société, notre ambition est de travailler avec Huawei afin de convaincre les acteurs du solaire de la qualité inégalable du fabricant chinois. L’avantage de travailler avec une structure comme la notre est la réactivité sur laquelle les développeurs et distributeurs peuvent s’appuyer. Notre stock permanent de 15 à 20 MW mensuel et nos partenariats avec des transporteurs de qualité nous permettent de garantir des délais de livraison sous 72h partout en France et de moins de 5 jours ouvrés en Europe. « Qualité Huawei, réactivité Green Power Technologie »

PS : Croyez-vous dans un sursaut du marché photovoltaïque français qui s’est tassé en 2016 ?

MV : Le marché photovoltaïque a été victime d’une législation compliquée ces dernières années en France. Le moratoire de 2010 n’a pas été si négatif que cela. Il a juste permis de réguler le marché et de repartir sur un marché constant année après année. L’importance des énergies renouvelables s’imposant mondialement, nous sommes persuadés de l’évolution que va connaitre le marché photovoltaïque dans les 10 prochaines années. L’auto consommation sans stockage est l’un des facteurs de croissance pour beaucoup de pays Africain mais aussi Européens. Pour 2017, ce sont 1,5GWc qui ont été annoncés par la publication d’appels d’offres. La chute du prix des panneaux photovoltaïque, l’intérêt croissant dans le développement durable et la hausse des sources de financement sont des facteurs clés qui vont relancer le secteur sur le marché français mais aussi Africain (pour lequel nous travaillons).

Avec la sortie imminente de la gamme résidentielle Huawei, Green Power Technologie est convaincue de l’essor qu’elle va connaitre et de la dynamisation du secteur solaire.

PS : Comment voyez-vous le marché de l’autoconsommation à l’heure où la législation se met en place ?

MV : Un nouvel arrêté prévoit de diminuer le prix de rachat de l’électricité pour les installations comprises entre 3 et 9 kWc avec un prix qui passerait de 23cts/kWh à 17cts/kWh. Une diminution qui est justifiée au niveau de la DGSE par la baisse des coûts d’équipements et des coûts de raccordements. Si elle n’était pas aussi brutale, cette diminution pourrait être acceptable par les acteurs du marché. Dans le même arrêté il est également prévu de faire baisser le prix de la revente, pour une installation en autoconsommation, de 24 cts/kWh à 6 cts/kWh. Aujourd’hui, en France, nous assistons à une augmentation de l’autoconsommation et 80 % des consommateurs se tournent vers cette solution qui se substitue, graduellement, à la revente totale. En effet l’avenir du photovoltaïque est dans l’autoconsommation, c’est un mouvement irrésistible qui va pousser les consommateurs à se libérer de la tutelle des distributeurs d’énergie. Green Power Technologie, Player Européen d’onduleurs Huawei, souhaite accompagner ce mouvement dans un marché mûr et stable. Il faut donc permettre aux consommateurs, particuliers et entreprises, de rentabiliser leur investissement dans des délais raisonnables. Avec un tel tarif de rachat la possibilité de rentabilisation serait repoussée de plusieurs années. Pourquoi prendre le risque de détourner les utilisateurs des énergies renouvelables et de voir revenir les dérapages qui ont tellement fait de mal à cette filière ? C’est la question que nous nous posons.

Encadré

Le groupe Huawei

Huawei est leader Mondial dans différents domaines (Data center, UPS, 3ème plus important fabricant de GSM,) avec un savoir faire inégalé. C’est plus de 79.000 personnes en R&D. Huawei est également aujourd’hui leader mondial des fabricants d’onduleurs String en nombre d’onduleurs vendus (IHS Avril 2016). La politique adoptée par HUAWEI est de structurer le marché Mondial en imposant ses ventes par l’intermédiaire de ses players dont Green Power Technologie fait partie.

Plus d’infos…