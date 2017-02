C'est Ã  lire / 2050 : quelles Ã©nergies pour nos enfants ? par Pierre Papon

Cet ouvrage de Pierre Papon intitulé : « 2050 : quelles énergies pour nos enfants ? » nous plonge au cœur des industries, des économies et des villes du futur, des villes autonomes en énergie, la fin des énergies carbonées, la production massive de biocarburants, des voitures électriques Utopies ou scénarios réalistes ? Des projections pour mieux cerner les défis d’aujourd’hui.

En 2050, nos enfants ne rouleront plus qu’avec des biocarburants, les campagnes seront parsemées d’éoliennes, les toits de nos maisons seront couverts de panneaux solaires, et plus aucun pays dans le monde ne sera laissé sur le banc de touche énergétique Doux rêve ou réalité en marche ? Les états et les gouvernements commencent à réaliser l’importance et l’ampleur des défis énergétiques à relever pour préserver notre avenir et celui de la planète. Une nécessité d’autant plus prégnante face au réchauffement climatique et après la catastrophe de Fukushima

Ces enjeux nous concernent tous, mais comment s’orienter, comment penser notre avenir et celui des générations futures ? Pierre Papon, physicien spécialiste des questions énergétiques, a une méthode efficace : concevoir des scénarii et des utopies ! Pour saisir ce qui se joue aujourd’hui, projetons-nous dans le Singapour des années 2050 et ses « Cités radieuses » écologiques, ou dans les industries automobiles japonaises de 2020, au moment du lancement international de la première voiture à hydrogène : les possibles techniques et économiques se dessinent, les enjeux géopolitiques se font jour, les impasses aussi, face à des découvertes et des innovations qui changent la donne Où l’on comprendra que les énergies du futur et l’avenir de notre vie quotidienne se jouent maintenant ! Le livre s’adresse au grand public curieux, notamment intéressé par les domaines des sciences et techniques, mais aussi par les enjeux citoyens science/société.

L’auteur

Pierre Papon est un physicien français, spécialiste de physique thermique, professeur émérite à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles à Paris. Il a été directeur général du CNRS et président directeur général de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, et est président d’honneur de l’Observatoire des sciences et des techniques. Il est également commissaire scientifique (avec Daniel Clément) de l’exposition « Énergie » à la Cité des sciences et de l’industrie. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la question des énergies, destinés au grand public, parmi lesquels L’Énergie à l’heure des choix (Belin, 2007), Vers une énergie durable (avec Daniel Clément, Le Pommier, 2010) et Énergie : la science peut-elle changer la donne ? (Le Pommier, 2012).

Editions Le Pommier – COLLECTION « Essais & Documents »

Le 24 mars 2017 en librairie

Prix : 20 €

Nombre de pages : 224 pages