MADEnR/Sparring Opportunities/BPI : un partenariat pour doper la croissance dans lâ€™autoconsommation et le stockage dâ€™Ã©nergie

Sparring Opportunities et BPI entrent au capital de MADEnR, aux côtés de son président Philippe Bernard. Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans le développement de MADEnR, acteur français de référence dans les solutions d’autoconsommation et de stockage d’énergie.

Aux côtés de BPI et soutenu par Montpensier Arbevel, Sparring investit via son fonds ReG (Responsible Growth Fund), dédié à la croissance responsable. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du fonds, centrée sur la transition environnementale. Fondée en 1992 sous le nom de MADEP, puis reprise en 2019 par Philippe Bernard, MADEnR conçoit, assemble et fabrique en France des équipements de gestion et de distribution d’énergie photovoltaïque. Grâce à ses sites de production situés à Honfleur (14) et Pusignan (69), la gamme de solutions couvre aussi bien les besoins résidentiels que les applications commerciales et industrielles : coffrets de protection, TGBT, AGBT, boîtes de jonction, Shelters, batteries all-in-one (SunEASY), armoires auto-consommation, stations d’énergie, optimiseurs de production…

Objectif : l’international

Dans un marché photovoltaïque en forte expansion, porté par la hausse structurelle des prix de l’électricité et un cadre réglementaire incitatif, MADEnR connaît une dynamique soutenue. En 2024, le chiffre d’affaires de l’entreprise a atteint 30 millions d’euros, en progression de 30 % par rapport à l’année précédente. Ce partenariat avec Sparring Opportunities et BPI va permettre à MADEnR de renforcer ses capacités industrielles, d’accélérer son développement sur des segments clés comme le stockage d’énergie et la mobilité électrique, et de lancer son expansion à l’international. « Nous abordons cette nouvelle phase avec enthousiasme et ambition, toujours guidés par notre engagement pour une transition énergétique concrète, locale et durable » conclut le communiqué.