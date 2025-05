A Dijon, lâ€™Ã©nergie solaire ne leur monte pas au nez, elle est plÃ©biscitÃ©e !

Après plus de 5 ans d’expérimentation, Dijon a lancé, vendredi 23 mai dernier, la plus grande opération d’autoconsommation collective d’énergie de France, à Fontaine d’Ouche, un quartier de 55 hectares devenu démonstrateur européen des villes intelligentes et neutres en carbone. Il s’agit du premier quartier rénové à énergie positive, c’est-à-dire qui produit davantage d’énergie qu’il n’en consomme.

Dijon pilote pour la Commission européenne, aux côtés de la ville de Turku (Finlande), le projet RESPONSE qui vise à faire des villes européennes de véritables laboratoires d’innovation et diffuser à grande échelle des solutions concrètes pour atteindre la neutralité climatique en Europe d’ici 2050. Les résultats de ce projet de 36 millions d’euros pour Dijon ont été présentés aux partenaires français et internationaux par François Rebsamen, président de Dijon métropole, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Nathalie Koenders, maire de Dijon, Philippe Froissard, Chef d’unité de la direction générale de la recherche et de l’innovation à la Commission européenne et Xavier Ursat, Directeur exécutif groupe EDF en charge de la Direction Stratégie, Technologies, Innovation et Développement.

Dijon, laboratoire européen de la ville intelligente et neutre en carbone

Initié en septembre 2020, le projet RESPONSE développe avec les équipes R&D d’EDF des solutions innovantes sur ce quartier en matière de rénovation énergétique et bâtiments intelligents, de production locale d’énergies renouvelables, de stockage et de gestion intelligente de l’énergie, et d’autoconsommation collective de l’énergie. Plus de 80 solutions innovantes ont ainsi été expérimentées dans le cadre du projet pour construire une métropole neutre en carbone faisant de Dijon et de Turku de véritables laboratoires d’expérimentation grandeur nature.

2 îlots à énergie positive déjà créés

Dans le cadre du projet, plus de 4500 panneaux solaire (pergolas photovoltaïques, canopées solaires, panneaux en toiture), représentant l’équivalent de 10 000 m2, ont été installés sur le quartier, pour une capacité totale d’environ 2 MW. 618 logements dans 5 bâtiments résidentiels, 3 groupes scolaires, 2 sites sportifs et des espaces de voirie et parkings produisent ainsi de l’énergie renouvelable. En parallèle, la rénovation thermique des bâtiments et le pilotage intelligent de l’énergie ont permis de réduire de 30 % la consommation énergétique (pour un objectif de 38%). Après 5 ans de travail, le projet RESPONSE vient de franchir une étape majeure puisque deux îlots du quartier viennent d’atteindre l’autosuffisance énergétique locale, en produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment et en permettant une réduction de 75% des émissions de CO 2 à Fontaine d’Ouche.

Une opération d’autoconsommation collective qui permet de baisser la facture énergétique des habitants

Le quartier Fontaine d’Ouche, construit à partir de 1968, rassemble 10 000 habitants sur 55 hectares. Ce quartier populaire, politique de la ville (QPV), a été retenu comme terrain d’expérimentation pour démontrer que la transition écologique peut bénéficier à tous. Le projet RESPONSE a permis de développer un vaste dispositif pour « partager l’électricité » à l’échelle du quartier qui fait figure de modèle. Les équipements publics et 618 logements représentant 1100 habitants contribuent ainsi à la plus vaste opération d’autoconsommation collective de France en milieu urbain. L’énergie renouvelable produite dans le quartier est ainsi consommée en priorité localement. Ce dispositif a un impact direct sur la facture énergétique des ménages puisqu’il permet de baisser le montant des charges communes et de réduire également leur facture individuelle d’électricité. Le 1er mai 2025, les deux bailleurs sociaux, Grand Dijon Habitat et Orvitis, ont lancé leurs premières opérations d’autoconsommation collective permettant aux locataires adhérents d’intégrer l’opération d’autoconsommation collective et de bénéficier du surplus de d’électricité solaire produite par les panneaux installés en toiture. Pour les locataires adhérents au dispositif d’autoconsommation Le projet anticipe une économie de 45-80 euros/an par appartement pour les locataires adhérents au dispositif d’autoconsommation.

Un modèle reproductible en Europe

Dijon et Turku, villes phares du projet RESPONSE, accompagnent six autres villes européennes dans la duplication des solutions développées : Bruxelles (Belgique), Saragosse (Espagne), Botosani (Roumanie), Ptolemaïda (Grèce), Gabrovo (Bulgarie), Severodonetsk (Ukraine). Fontaine d’Ouche s’impose ainsi comme l’un des quartiers les plus avancés d’Europe sur la neutralité carbone, illustrant la capacité des villes à impulser la transition écologique et à inspirer la généralisation des quartiers à énergie positive d’ici 2050. La Commission européenne subventionne le projet RESPONSE à hauteur de 6,2 millions d’euros.

Encadrés

Chiffres clés du projet dijonnais

Budget global pour Dijon : 36 millions d’euros dont 13,8 millions d’euros d’investissements pour les équipements publics

16,7 millions d’euros d’investissements pour les bailleurs

Un projet subventionné à hauteur de 6,2 millions d’euros par l’Union européenne

75% de réduction d’émissions de CO 2

38% de réduction de la consommation énergétique finale

65% de réduction de consommation de l’éclairage public

30 000 m2 de bâtiments à énergie positive rénovés

1 100 habitants, 618 logements bénéficiaires du programme d’autoconsommation

Le projet RESPONSE

Le projet RESPONSE s’appuie sur un réseau de 53 partenaires européens, issus de 13 pays différents, sous la coordination du groupe EDF à travers de l’Institut européen de recherche sur l’énergie EIFER (European Institute For Research Energy) en Allemagne. Selon les Nations Unies, les villes consomment les 2/3 de l’énergie mondiale et sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. La production locale d’énergie et de chaleur est donc indispensable pour réduire le besoin en énergies fossiles des villes et leurs émissions de GES.