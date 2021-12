Formule inÃ©dite pour K2 System : homologation ETN couplÃ©e Ã  l’Assurance DÃ©cennale

Cette année encore, K2 Systems présentera au salon français BePositive à Lyon, des composants de fixation fiables et éprouvés pour différentes couvertures de toit ainsi que de nouvelles homologations pour ses systèmes de montage. K2 Systems se trouvera sur le stand 2.1E51, où seront présentés aux visiteurs professionnels le nouveau système Dome 6 pour toitures plates, une nouvelle homologation ETN pour le système SolidRail et également des systèmes éprouvés pour tôles trapézoïdales et toitures inclinées.

En tant que premier fabricant international de systèmes de montage, K2 Systems propose, en plus de l’homologation ETN, l’Assurance Décennale comme soutien non-négligeable pour l’installateur.

Le système Dome 6 pour toitures plates désormais disponible pour la France

Avec 80 % de composants prémontés, le système S-Dome 6.10 en simple orientation, et D-Dome 6.10 en double orientation, est compatible avec les modules de grande taille et permet de diminuer drastiquement le temps de pose et. Les rails de base sont reliés entre eux par des connecteurs sans raccords à vis. En tant que système polyvalent, il est utilisé avec le tapis Mat S sur les toits plats et en combinaison avec les SpeedClips sur les toits en tôle trapézoïdale inclinés. Pour les toits plats présentant une inclinaison plus importante (> 3°) ou une faible réserve de charge pour un lestage suffisant, le kit Dome FixPro offre la solution adéquate pour se fixer. Les installateurs peuvent planifier le nouveau système pour toitures plates en seulement cinq étapes dans le logiciel de planification gratuit K2 Base. L’homologation ETN du système Dome 6 sera également disponible très prochainement pour les toitures plates inférieures à 3.

Nouvelle homologation pour le rail de montage SolidRail avec Solarfastener pour la DROM

Le rail de montage SolidRail avec vis fixation panneau solaire est parfaitement adapté à la fixation sur les toits recouverts de tôle trapézoïdale. Ces vis sont utilisées pour les sous-constructions en acier et en bois et peuvent être installées avec différentes longueurs. Elles sont toutes équipées d’un joint d’étanchéité et d’un cavalier afin d’éviter toute pénétration d’eau. Avec la nouvelle homologation ETN, le système SolidRailSolarfastener (DROM) offre un large éventail d’applications et peut également être planifié directement dans K2 Base, en seulement cinq étapes.

Homologation ETN et Assurance Décennale pour les systèmes de montage K2

« Nous sommes très fiers d’être le premier fabricant à pouvoir proposer à nos clients l’Assurance Décennale en plus des homologations ETN » rapporte João Monteiro, Directeur général de K2 France. L’Assurance Décennale est disponible dès maintenant pour les systèmes SpeedRail, MiniRail, MultiRail, SingleRail et SolidRail. Afin d’aider au mieux les installateurs dans leur travail au quotidien, K2 Systems a lancé cette assurance pour le marché français. Elle vise à simplifier la gestion chronophage des assurances, car actuellement, chaque entreprise du secteur de la construction doit justifier d’une assurance décennale avant le début des travaux. Chaque entreprise est ainsi responsable des éventuels dommages causés à la structure du bâtiment pour une période de 10 ans. Avec l’Assurance Décennale, les homologations ETN et le service compétent, l’installateur bénéficie d’un paquet global K2 Systems. Outre les homologations ETN actuelles pour les systèmes de montage SpeedRail, MiniRail, MultiRail, SingleRail et SolidRail, le nouveau système Dome 6 pour toitures plates dispose bien entendu également d’une telle homologation. Avec les processus d’homologations externes, la société prouve ses standards de qualité élevés et répond aux exigences françaises.