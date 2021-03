Madagascar : 1Ã¨re carriÃ¨re de Madagascar Ã  Ãªtre alimentÃ© par une centrale solaire hybride installÃ©e par GES

Green Energy Solutions (GES), joint-venture des groupes AXIAN et GreenYellow, avec la participation de Colas Madagascar, vont réaliser une centrale solaire hybride associant technologies photovoltaïque et thermique, au sein de la carrière d’Ambokatra située à Toamasina. Solaire et fossile, un mariage de raison pour une empreinte carbone optimisée !

GES et Colas Madagascar ont signé un contrat d’énergie d’une durée de sept ans pour alimenter en électricité et couvrir 100 % des besoins énergétiques du site de production de matériaux d’Ambokatra, grâce à une nouvelle technologie hybride.

148 kWc de solaire photovoltaïque

Cette centrale hybride, entièrement financée, construite et exploitée par GES, sera mobile, fonctionnant indépendamment du réseau électrique. Ce type d’équipement est particulièrement adapté aux zones isolées et permet d’être installé, mis en service et opérationnel rapidement. Avec une garantie de disponibilité et de performance énergétique pour Colas Madagascar, la centrale qui verra le jour d’ici fin juin 2021 sera dotée de technologies de pointe dans les domaines de l’énergie électrique et renouvelable. D’une puissance de 148 kWc, composée de deux containers entièrement intégrés et installés, la centrale solaire sera aussi dotée d’un système de stockage d’énergie qui permettra l’alimentation du site la nuit et les jours de fermeture.

90 tonnes de CO 2 évitées chaque année

Elle évitera l’émission de 90 tonnes de CO 2 par an, contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone de Colas Madagascar. Elle sera couplée à une centrale thermique constituée de groupes électrogènes, d’une capacité totale de 600kW.

« Nous nous réjouissons de cet accord avec Colas Madagascar sur un projet techniquement ambitieux, dont l’impact sera important en termes d’économies de carbone et de confort d’exploitation. Ce sera la 1ère centrale hybride industrielle et modulaire nous permettant de nous engager sur un contrat de moyen terme et dont les installations pourront être redéployées. C’est, pour moi, la vraie innovation de ce projet », commente Christian Cachat, Directeur Général de GES.

Consommer mieux, Consommer moins !

« Le Groupe AXIAN s’est engagé dans une stratégie de décarbonation de ses activités et s’est fixé un objectif ambitieux : 100% de l’énergie consommée par le Groupe sera renouvelable d’ici à 2030. Plus que la décarbonation de nos activités, nous voulons être moteur en matière de transition énergétique à Madagascar et sur le continent africain. Avec ce projet d’Ambokatra, nous accompagnons COLAS Madagascar avec le premier site équipé d’une centrale hybride permettant de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. » Benjamin Memmi, Directeur Général d’AXIAN Energie. « GreenYellow est heureux d’accompagner le groupe Colas dans sa transition énergétique à travers ce projet à Ambokatra. Cela confirme l’ambition du groupe d’être l’allié énergétique des acteurs privés et publics de Madagascar avec une ligne directrice : Consommer mieux, Consommer moins ! » Pierre Marouby, Directeur Général de GreenYellow Océan Indien.