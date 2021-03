Total Quadran et Ombrea poursuivent leur partenariat avec des ambitions communes renforcÃ©es

À la suite des résultats positifs à l’appel d’offres Innovation de décembre dernier (7 projets totalisant 19 MW), Total Quadran et Ombrea renforcent leur partenariat conclu en 2019 pour répondre aux enjeux croissants du monde agricole. Les partenaires visent un déploiement plus large des solutions d’agrivoltaïsme « dynamique » sur les territoires les plus touchés par les aléas climatiques ainsi que l’extension du périmètre des cultures ciblées. Une synergie des savoir-faire au service des agriculteurs !

Confrontés à des aléas météorologiques extrêmes et récurrents, les agriculteurs sont de plus en plus soumis à de fortes contraintes qui mettent à mal leurs productions (épisodes de sécheresse, de grêle, gelées, menaces sur les rendements et la qualité). La technologie mise au point par Ombrea assure une gestion optimisée et une protection des cultures de plein champ face aux variations météorologiques. Total Quadran quant à lui assurera le développement et la construction des projets. Cette alliance permet donc de répondre à ces enjeux et d’accompagner l’agriculture dans sa transition énergétique.

Dynamiser l’agriculture avec une technologie de précision

La consolidation de ce partenariat permettra d’intégrer aux solutions Total Quadran, la technologie d’ombrières dynamiques que développe Ombrea et ses solutions innovantes basées sur l’intelligence artificielle, avec des outils complémentaires répondant à des problématiques ciblées, tels que :

• Des capteurs intelligents installés sur les parcelles pour collecter des données qui permettront d’affiner les besoins des sols et les traitements associés.

• L’application OmbreApp, véritable outil d’aide à la décision, qui permet d’avoir accès à des données personnalisées relatives à des cultures protégées par la solution Ombrea, afin de permettre aux exploitants de pouvoir affiner l’apport en eau ou ajuster le travail quotidien à la ferme.

Grâce à cette technologie unique d’agrivoltaïsme « dynamique », Total Quadran et Ombrea souhaitent concilier le monde agricole et celui de l’énergie. « En consolidant ce partenariat, nous réaffirmons la volonté d’accélérer la collaboration avec Ombrea et de soutenir le déploiement de ses solutions innovantes avec notre expertise en termes de développement et construction de projets.

Un projet pilote dans l’Aude

Ensemble, nous envisageons un ambitieux déploiement adressant de nouveaux projets agrivoltaïques pour répondre concrètement à la diversité des enjeux du monde agricole » a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran « Nous allons d’ailleurs lancer un projet pilote dans l’Aude, qui permettra de démontrer de manière tangible, l’efficacité de la solution Ombrea ». « Ce nouvel engagement souligne notre ferme volonté de démocratiser l’accès à ces outils aux agriculteurs désireux de protéger leurs cultures » avance Julie Davico-Pahin co-fondatrice et Directrice Générale d’Ombrea . « L’agrivoltaïsme dynamique, qui place le savoir-faire agronomique au cœur du projet agricole pourra alors démontrer toute son efficience pour une agriculture performante et résiliente face aux défis de transitions » conclut-elle.

Encadré

Total Quadran et l’agrivoltaïsme

Total Quadran intègre la concertation avec le monde agricole à sa stratégie et souhaite développer des installations agrivoltaïques en utilisant notamment des technologies de pointe dans ce secteur. Cela se traduit par des partenariats avec des développeurs de solutions innovantes et complémentaires, tels qu’Ombrea ou Next2Sun et un accord avec InVivo, premier groupe coopératif agricole français. L’objectif est de développer des solutions adaptées au monde agricole en ciblant les exploitations les plus adaptées à ce type de technologie avec, à la clé, des plus-values certaines en termes de production agricole.