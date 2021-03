ENERFIP : La 2ème centrale PV de CNR dans l’Ain s’ouvre au financement participatif à partir du 26 avril

CNR, acteur reconnu dans la production d’électricité verte fait appel au financement participatif pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque dans l’Ain. A compter du 26 avril, la collecte sera réservée aux habitants de Virignin et à ceux de la communauté de communes Bugey Sud. Cette contribution citoyenne permettra aux habitant·es de participer à un projet vertueux dont ils seront les premiers à en bénéficier.

Un projet de centrale photovoltaïque au sol mené dans l’Ain

Située à Virignin (01), au sud du port, sur une ancienne zone d’activité inoccupée, cette centrale photovoltaïque au sol comportera plus de 7 800 modules. Le projet est porté par CNR, l’un des premiers producteurs français d’énergie 100 % renouvelable. L’installation produira environ 4 804 MWh par an soit l’équivalent de la consommation annuelle de 692 personnes. D’un point de vue environnemental, le parc de Virignin permettra notamment d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 4 737 tonnes de CO2 chaque année. Afin de mener le projet à bien et de rester en accord avec ses valeurs, CNR a fait appel à des entreprises locales pour la réalisation de la centrale. A l’issue des travaux, actuellement en cours, la mise en service de la structure est attendue pour septembre 2021. Il s’agira du deuxième parc photovoltaïque au sol de CNR dans le département de l’Ain après celui de Villebois inauguré en 2019.

CNR fait appel à Enerfip pour réaliser une campagne de financement participatif

Pour mener à bien ce projet, une campagne de financement participatif est organisée, via la plateforme Enerfip. Soucieux d’inclure les habitant·es dans les projets de transition énergétique menés sur leur territoire, CNR et Enerfip proposent via la plateforme une collecte d’un montant total de 270 000 €. Grâce à leurs souscriptions, les habitant·es bénéficieront d’une rémunération attractive tout en ayant œuvré pour la réussite d’un projet d’énergie renouvelable. La collecte de financement se déroulera en deux temps, privilégiant tout d’abord les riverain·es :

● Dès le 26 avril à 9h00 : les habitant·es de Virignin et de la communauté de communes de Bugey Sud pourront commencer à investir.

● À partir du 10 mai à 9h00 : la collecte sera élargie et s’ouvrira aux habitant·es de l’Ain (01) et des départements limitrophes : l’Isère (38), le Jura (39), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74)

La collecte se clôturera le 31 mai à 23h59.