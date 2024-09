Corsica Sole lance la construction de sa centrale solaire dans le Loiret Ã  Pithiviers

Corsica Sole producteur français d’énergie solaire et leader du stockage d’énergie en Europe, débute les travaux de construction de sa nouvelle centrale solaire à Pithiviers, dans le Loiret (45). Cette centrale, qui produira 14 GWh d’électricité par an, permettra de réhabiliter une ancienne friche industrielle en une source d’énergie renouvelable et durable au service des habitants du territoire. Située sur un terrain de 11 hectares, elle sera composée de 19 000 panneaux photovoltaïques d’une puissance installée de 12MWc. La mise en service est prévue au deuxième trimestre 2025. En sa qualité de développeur reconnu en France et en Europe, Corsica Sole conforte sa croissance et son engagement pour la transition énergétique des territoires.

L’ambitieux projet de Corsica Sole vise à réhabiliter un ancien site industriel de 11 hectares, autrefois utilisé pour la production d’engrais. Après des premiers investissements réalisés par l’ancien propriétaire, TIMAC AGRO, filiale du Groupe ROULLIER, pour rendre le site compatible avec des activités photovoltaïques, le terrain est maintenant prêt pour une nouvelle vie. Corsica Sole transformera ce site, auparavant inutilisable, en une source d’énergie renouvelable et durable. Avec une puissance installée de 12MWc, cette centrale produira annuellement 14 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation électrique de 6 000 habitants.

Le savoir-faire français au service de l’environnement

Les 19 000 panneaux solaires installés sur ce site utilisent les technologies les plus récentes et performantes disponibles sur le marché. Montés sur des longrines, c’est-à-dire des fondations en béton surélevées, cette solution technique permet de construire une centrale solaire sans avoir à ancrer les fondations dans le sol, préservant ainsi l’intégrité du terrain. Pour ce projet, Corsica Sole s’associe à Sireos, une entreprise spécialisée dans l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de centrales photovoltaïques. Grâce à l’expertise conjointe de Corsica Sole et Sireos, cette centrale solaire bénéficiera d’une conception optimisée et d’une mise en œuvre de haute qualité, garantissant une production d’énergie durable et fiable.

Un projet lauréat de l’appel d’offres PPE2 Neutre

Corsica Sole a remporté l’appel d’offres PPE 2 neutre en décembre 2023, confirmant ainsi la pertinence de ce projet. La centrale de Pithiviers contribuera significativement à la transition énergétique locale et nationale, tout en offrant une solution durable à la réhabilitation d’un ancien terrain industriel. L’électricité produite sera distribuée par la SICAP, Société coopérative d’Intérêt Collectif Agricole de la région de Pithiviers, le gestionnaire de réseau local, qui joue un rôle clé dans la distribution d’électricité en fournissant une énergie fiable et durable à ses clients. Cette collaboration renforcera l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau local.

Une intégration paysagère respectueuse

En plus de sa contribution énergétique, le projet inclut des mesures environnementales strictes pour préserver l’écosystème local. Une haie paysagère sera plantée autour du site pour minimiser l’impact visuel et favoriser la biodiversité. Afin de garantir la sécurité environnementale, Corsica Sole prévoit une zone d’exclusion pour les enfouissements. Les travaux de construction ont débuté, avec une mise en service prévue pour le deuxième trimestre 2025. « Nous sommes fiers de transformer cette friche industrielle en une centrale solaire moderne, répondant aux besoins énergétiques de la région tout en respectant l’environnement. Ce projet illustre notre engagement continu envers la transition énergétique et notre volonté de fournir des solutions durables pour les territoires locaux », déclare Prescilla Sossouhounto, Chef de projets photovoltaïques chez Corsica Sole.