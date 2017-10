L'X se met au vert

L’École polytechnique s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’éco-performance en choisissant de se fournir désormais en électricité verte.

L’École polytechnique annonçait récemment la construction prochaine du bâtiment à destination des étudiants Bachelor : une résidence respectueuse de l’environnement et construite sur une approche bioclimatique afin d’éviter le gaspillage énergétique. Cette démarche, l’X entend l’élargir à l’ensemble du campus. La mise en place de nouvelles pratiques responsables a permis à l’X de présenter un bilan énergétique positif et ainsi de devenir membre de la communauté AlpEnergie.

L’École polytechnique a été désignée « site pilote » dans le domaine du développement durable et s’engage à mener une politique innovante en la matière. cet effet elle devra poursuivre les efforts réalisés en particulier pour :

- mener une politique énergétique rigoureuse ;

- avoir une gestion responsable des ressources naturelles ;

- avoir recours aux produits issus de l’agriculture biologique et équitable ;

- mettre en œuvre une valorisation systématique des déchets ;

- favoriser les solutions écologiques de transport et de déplacement.

Ces actions seront pensées en collaboration avec les écoles du plateau de Saclay (en particulier l’IOGS, l’ENSTA ParisTech, l’ENSAE ParisTech, Agro PARISTECH et Télé-com) ayant la même tutelle ou ayant une proximité géographique sur le campus. En outre, l’X continuera à travailler de concert avec les agglomérations proches. Enfin, l’X entend poursuivre les activités innovantes menées avec l’association POLVI ; celle-ci vise à mener une réflexion commune entre tous les acteurs privés et publics du cluster Paris-Saclay.

