Appels d'offres solaires en France : succÃ¨s pour Total Solar et SunPower

Total continue de contribuer activement au développement de l’énergie solaire en France à travers ses filiales Total Solar, développeur de projets, et SunPower, fournisseur de panneaux solaires. A l’occasion du second appel d’offres pour les bâtiments et petites ombrières, Total Solar, en partenariat avec le Groupe Carré, a remporté 70 projets pour une capacité totale de plus de 32 MW, soit 22% des capacités allouées. « Ce succès vient compléter les résultats obtenus aux précédents appels d’offres notamment pour les projets d’autoconsommation et de grandes ombrières. Le photovoltaïque sur bâtiment nous semble particulièrement pertinent pour le développement de l’énergie solaire en France : déploiement rapide, préservation des surfaces foncières et production électrique décentralisée et autoconsommée, » souligne Julien Pouget, directeur Renewables.

Pour sa part, SunPower fournira plus de 500 MW en panneaux solaires E-Series et X-Series SunPower® à haut rendement pour les projets lauréats 2017 des divers appels d’offres. « SunPower se place en première place du marché français sur 2017, commente Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power. Cela témoigne de l’appréciation par ses clients de la qualité, de l’efficacité et de la compétitivité des systèmes solaires SunPower ».

Total et l’énergie solaire

Total est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur photovoltaïque, de la production de cellules à la conception clés en main de grandes centrales solaires, en passant par la pose de panneaux sur les toits des bâtiments résidentiels ou commerciaux. Depuis 2017, Total Solar, filiale à 100% du Groupe Total, porte les activités propres du Groupe dans le solaire afin d’accélérer le développement de systèmes photovoltaïques décentralisés sur les sites de clients industriels ou commerciaux ainsi que de centrales solaires dans les pays développés.

SunPower, détenu à 57% par Total, est fabricant et fournisseur des panneaux solaires photovoltaïques les plus performants au monde. Le 19 septembre 2017 Total a signé un accord pour la prise de participation indirecte de 23% dans EREN Renewable Energy (EREN RE) qui développe des centrales solaires dans les pays émergents où les besoins en électricité sont croissants.

