La premiÃ¨re montre intelligente solaire au monde

Lancée en avant-première sur la plateforme Kickstarter le 19 septembre dernier, cette première montre hybride connectée intègre, dans son écran, la technologie photovoltaïque transparente Wysips® Reflect développée par SUNPARTNER Technologies, le spécialiste de l’innovation solaire. Wysips® Reflect, grâce à son composant ultrafin et transparent qui combine matériau photovoltaïque et système optique adapté à l’écran, est en effet idéal pour recharger LunaR en l’exposant simplement à la lumière naturelle. Grâce à l’intégration du module Wysips® Reflect, la montre connectée LunaR apporte ainsi une autonomie d’utilisation exceptionnelle, repoussant les barrières et limites rencontrées jusqu’alors par l’industrie de la technologie mobile.

Pensée pour les amateurs de plein air, les voyageurs et les aficionados de montres intelligentes, LunaR est une montre connectée à l’usage quotidien qui associe un design minimaliste à une connectivité intelligente. Optimisée par SUNPARTNER, cette montre offre parmi les fonctionnalités les plus avancées du marché, au premier rang desquelles : le double fuseau horaire, l’heure du lever et du coucher de soleil, ainsi que le suivi des activités et des notifications téléphoniques via un indicateur LED RGB comprenant plus de 16 millions de couleurs différentes.

Avec un objectif initial de 50 000 dollars, le projet LunaR a levé jusqu’à présent 225 000 dollars, soit 500% de son objectif ! Il reste encore 8 jours pour soutenir LunaR aux côtés de plus de 1 000 contributeurs. La LunaR est disponible en avant-première pour les participants de la campagne Kickstarter au prix de 130 dollars.

