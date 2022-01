Lâ€™X publie son Plan climat et met le dÃ©veloppement durable au cÅ“ur de ses missions et de son campus

L’École polytechnique accélère son engagement en faveur de la transition écologique avec la publication de son Plan climat. Ce dernier intègre le développement durable dans ses missions fondamentales de formation, de recherche, d’innovation et dans le fonctionnement de son campus.

La publication du Plan climat de l’École polytechnique accentue son engagement pour contribuer à bâtir un monde plus soutenable. Elle affirme son ambition d’intégrer pleinement la transition écologique dans l’ensemble de ses missions de formation, de recherche, d’innovation et dans le fonctionnement de son campus.

Parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050

Résultat d’un processus large et participatif qui a impliqué les équipes académiques, les étudiants, les personnels et les partenaires de l’École, ce Plan climat fixe 10 objectifs réalisables à 5 ans, regroupés en 3 piliers - former et engager, développer et innover, et réduire et responsabiliser – pour transformer en profondeur les comportements et contribuer à l’avènement d’une prospérité responsable et soutenable. Le Plan climat de l’École polytechnique s’inscrit dans le prolongement des engagements forts en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique pris par l’École lors du colloque inter­national « Réflexions : Chercher, former et agir pour le développement durable », organisé en juin 2019, dans le cadre de son 225e anniversaire. L’École a ainsi publié en 2020 un premier bilan carbone du campus, permettant d’établir un diagnostic et de définir des trajectoires de réduction de ses émissions pour parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Elle a ancré cette nouvelle étape de la transition écologique au sein de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), qui lui a permis d’unir ses forces à celles de quatre autres Écoles d’Ingénieur prestigieuses : l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Telecom Paris et Telecom SudParis. Dans ce cadre, elle a poursuivi le déploiement de ses modules de formations développement durable et des actions de recherche du centre interdisciplinaire d’IP Paris, Energy4Climate (E4C). Depuis sa création, l’École polytechnique n’a cessé d’accompagner et de façonner les transfor­mations économiques, techniques et sociétales qui se sont succédées et qui ont permis des avancées au bénéfice du plus grand nombre. L’engagement de l’École en faveur d’un développement soutenable entre en résonance avec sa mission origi­nelle de promotion de la science dans la formation, la recherche et l’innovation au plus haut niveau et au service du bien commun. Complexes et globaux, les défis environnementaux doivent être abordés avec humilité, agilité, vision de long terme et dans le cadre d’une approche pluridisci­plinaire que l’École porte depuis ses origines.

Fonds climat et démonstrateurs des futurs possibles

Afin d’ancrer l’engagement de la recherche de l’École polytechnique dans cet impératif de responsabilité, l’X lance un fonds climat abondé par une contribution issue des budgets des nouveaux projets de recherche d’envergure. Cette somme, extraite des frais de gestion, permettra d’orienter une partie des flux financiers vers des projets ayant un impact positif en termes de responsabilité environnementale. Dans la continuité des expériences internationales de living-lab, le centre E4C développe des démonstrateurs de bâtiments intelligents sur son campus. Ces plateformes technologiques et expérimentales rassemblent des chercheurs portant des projets de recherche fondamentale ou appliquée et d’innovations, des étudiants, des institutions et des entreprises. Ces démonstrateurs œuvrent au bénéfice direct des infrastructures de l’École notamment en matière de production d’énergie renouvelable, et changent l’environnement quotidien des personnes sur le campus. Ils sont la matérialisation d’une communauté apprenante à l’œuvre, d’une démonstration et d’une analyse en conditions réelles des solutions du futur en vue d’optimiser le service rendu par les bâtiments (empreinte carbone, facture énergétique, bien-être intérieur).

Drahi-X Novation Center

Un smartgrid électrique est implanté sur le bâtiment Drahi-X Novation Center, incubateur de l’École polytechnique. Il a été développé en collaboration avec 5 startups (DotVision, Elum Energy, CLEM, Luceor, Evolution Energie) et avec le soutien de la Commission européenne, de la région Île-de-France et de la chaire « Défis technologiques pour une énergie responsable », soutenue par Total Energies. Des compteurs d’électricité connectés ont été installés pour un comptage à haute résolution de tous les usages électriques en plus de la production photovoltaïque, de la puissance de la batterie de stockage électrochimique et de l’échange d’électricité avec la borne de charge et décharge d’un véhicule électrique (vehicle-to-grid) mis à disposition sur une plateforme d’autopartage. Les utilisateurs du Drahi-X Novation Center sont impliqués dans le fonctionnement du smartgrid à partir d’un système de communication par des dashboards et messages, qui informent en temps réel sur l’utilisation de l’énergie du bâtiment et sa capacité d’autogestion.

Un bâtiment résidentiel solaire et intelligent

Le bâtiment résidentiel 103 du campus de l’École polytechnique, qui peut accueillir jusqu’à 500 personnes dans 126 appartements, fait également l’objet d’un programme de recherche et développement pour l’autoconsommation collective et la gestion de l’énergie afin d’en faire un bâtiment intelligent. Le bâtiment sera capable de produire sa propre électricité grâce à une installation photovoltaïque en toiture et d’en stocker une partie dans un système de stockage par batterie électrochimique. Dix chargeurs de véhicules électriques (bornes de recharge) ont été installés dans le parking. En ce qui concerne le chauffage, une grande partie des radiateurs des appartements seront équipés de vannes connectées et thermostatiques. Un appel à projet sera proposé aux occupants afin qu’ils soient informés de la manière dont l’ensemble du bâtiment utilise l’énergie et qu’ils puissent contrôler à distance les vannes thermostatiques de leur appartement. Une expérimentation sera également menée pour analyser différents dispositifs d’incitation à la flexibilité de la demande d’énergie. Ce programme de 5 ans est une collaboration entre E4C et TotalEnergies.

Encadrés

Les 10 objectifs du Plan climat à cinq ans

1 - Intégrer des heures de formations appliquées sur les enjeux de durabilité dans 100% des parcours professionnalisants

2 – Tripler le nombre d’heures de formation obligatoire sur les enjeux de soutenabilité pour l’ensemble des formation

3 - Former nos collaborateurs et leur permettre d’appliquer la transition écologique au quotidien

4 - Créer un campus démonstrateur de la transition, s’appuyant sur ses communautés de recherche et d’innovation

5 - Intégrer le développement durable comme paradigme dans 100% des projets de recherche structurants

6 - Alimenter un fonds climat permettant de soutenir des actions de transition au sein de l’École

7 - Réaliser annuellement une cartographie de la recherche à l’échelle IP Paris portant sur les enjeux environnementaux et de son impact

8 - Diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre par usager du campus sur le poste énergie

9 - Assurer 50% des commandes sous critères d’achats responsables

10 - Sanctuariser un cœur de campus dédié aux modes de déplacements doux

Le schéma directeur des énergies, vers un campus décarboné

36 % des émissions CO2 de l’École polytechnique sont imputables à nos besoins énergétiques, principalement en matière de chauffage. Ces besoins sont répartis équitablement sur nos activités de recherche, d’enseignement et sport, ainsi que de logement. Les profils de demande énergétique sont cependant très différents en fonction de ces activités. Consciente que ce levier est central au regard de notre responsabilité environnementale, l’École a réalisé un schéma directeur des énergies, planifiant sa décarbonation en quatre phases successives :

• 2022-2024 : Mise en place d’actions d’efficacité énergétique pour diminuer le besoin énergétique du campus – 10% d’émissions CO2 sur année de référence 2019

• 2025-2026 : En complément des panneaux photovoltaïques qui se déploient progressivement depuis 2019, lancement de la production d’énergie renouvelable massive sur site via la récupération de chaleur fatale sur les groupes froid – 20% d’émissions CO2 sur année de référence 2019

• 2029 : Mise en route de notre nouveau système de chauffage bas-carbone. – 60% d’émissions CO2 sur année de référence 2019

• 2036 : Atteinte des réductions maximales des besoins énergétiques, estimés comme une consommation seuil. Mise en place de mesures complémentaires : en fonction des équilibres finaux achats ou reversions d’énergie renouvelable, et mise en place de mesures compensatoires sur le restant incompressible. – 75 % d’émissions CO2 sur année de référence 2019