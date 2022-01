Bruxelles : SolarPower Summit 2022 pour faire briller le solaire sur la transition Ã©nergÃ©tique

Le SolarPower Summit 2022 aura lieu en présentiel le 31 mars prochain à Bruxelles. Il réunira des représentants de haut niveau de l’industrie et des décideurs d’Europe et d’ailleurs pour discuter des questions brûlantes du solaire. Les acteurs de la filière ont hâte de se revoir nos pairs en chair et en os!

Le SolarPower Summit est l’événement annuel phare de SolarPower Europe. Il rassemble plus de 300 représentants de l’industrie de tous les principaux acteurs de l’énergie, ainsi que des PME et un éventail de décideurs de toute l’UE et au-delà. Cette conférence est reconnue comme l’un des événements énergétiques les plus importants à Bruxelles et en Europe.

Il faut accélérer !

Avec la pandémie qui gronde, la hausse des prix de l’énergie due au gaz et la menace du changement climatique qui nous menace, le solaire éclaire l’horizon avec des solutions à certains de nos problèmes les plus urgents. C’est un truisme aujourd’hui. Le solaire peut, et doit, conduire de manière significative la transition verte. En moins d’une décennie, l’industrie a révolutionné l’énergie solaire en tant que solution énergétique la plus économique et la plus flexible. Chaque jour, les pionniers du solaire poussent la technologie encore plus loin. La fabrication solaire domestique est en train de réapparaître peu à peu. Les avantages d’une transition énergétique centrée sur le solaire sont clairs. Seul défi : il faut accélérer.

Le SolarPower Summit tombe à point nommé pour répondre aux questions suivantes :

Comment l’UE peut-elle faire passer le solaire au niveau supérieur et développer tout son potentiel ? À quoi s’attendre des négociations politiques sur le paquet Fit for 55 plus tard dans l’année ? La proposition historique tiendra-t-elle ses promesses pour les énergies renouvelables de l’UE ? Au-delà de l’Europe, quelles sont les opportunités sur les marchés solaires émergents ? Il est pertinent de s’inscrire maintenant pour rejoindre le SolarPower Summit le 31 mars prochain et pour en savoir plus sur les sujets les plus touchy de l’énergie solaire et pour rencontrer d’autres pairs de l’industrie lors de l’un des événements les plus importants du calendrier solaire !

www.eventbrite.co.uk/e/solarpower-summit-2022-tickets-239280342947