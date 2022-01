BayWa r.e. Solar Systems fournit à Sys EnR les batteries équipant un entrepôt logistique, une première dans l’Hexagone

Distributeur de matériel photovoltaïque, BayWa r.e. Solar Systems a fourni à l’installateur Sys EnR des modules de stockage pour compléter une installation photovoltaïque en autoconsommation. Il s’agit du premier projet de stockage d’énergie pour un site tertiaire en France. Le matériel équipe un entrepôt à énergie positive et bilan carbone neutre estampillé “Aut0nom®” de la foncière française Argan.

Les batteries fournies par BayWa r.e. ont été mises en service à Serris (77), au sein d’un entrepôt de 12 000 m² équipé de panneaux photovoltaïques. Propriété du groupe Argan, foncière française spécialisée en développement et location de plateformes logistiques, il s’agit du premier bâtiment de la marque Aut0nom®, désignant les entrepôts à énergie positive et bilan carbone neutre d’Argan.

480 kWc de solaire, 304 kWh de stockage

Quatre modules de batteries lithium ont été mis en service, d’une capacité de stockage de 304 kWh. Le système de stockage à batteries ultra flexible « Storage Business » de SMA a été retenu, spécifiquement conçu pour les applications tertiaires. Il complète une installation photovoltaïque sur toiture de 480 kWc mise en service par Sys EnR. « ARGAN nous a consultés afin de déployer une solution photovoltaïque en autoconsommation pour son nouvel entrepôt basé à Serris (77). Nous l’avons accompagnée, de l’installation des panneaux photovoltaïques au système de stockage d’énergie. » explique Franc Raffalli, Président de Sys EnR. Le stockage batteries optimise la production d’énergie et évite un bridage trop important des onduleurs, pour un meilleur rendement énergétique. L’investissement vise à diminuer l’impact environnemental du bâtiment d’Argan et permettra d’obtenir le label BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Le stockage, une expertise spécifique

BayWa r.e. est intervenu dès le développement du projet, jusqu’à sa mise en service. Un travail de plusieurs mois qui a mobilisé deux ingénieurs, du dimensionnement du système en pré-étude à la formation des équipes en interne pour s’approprier la solution de stockage d’énergie. « Ce projet de stockage d’énergie pour une application tertiaire est une première en France et nous avons mobilisé deux ingénieurs de notre équipe afin qu’ils montent en compétence et soient formés par SMA pour ensuite accompagner Sys EnR dans la mise en service de la solution. Nous avons apporté un support technique auprès de notre client Sys EnR pendant de longs mois avant la réalisation du chantier » relate Julien Chirol, directeur France de BayWa r.e. Solar Systems. « Nous sommes les premiers et les seuls formés à l’installation et la mise en service de systèmes de stockage d’énergie batterie en France. Il y a un vrai potentiel sur le marché français et nous espérons accompagner d’autres projets avec ce type d’installations en 2022. »

Une durée de vie de 25 ans

La solution de stockage SMA « Storage Package Business » se compose d’un onduleur chargeur, de l’armoire à batteries « SMA Storage Business » et d’un module de gestion de données. Un monitoring centralisé permet de suivre toutes les données relatives aux batteries (puissance de charge, décharge, capacité de la batterie…). Les armoires combinent des cellules de batterie haut de gamme provenant de l’industrie automobile. Ces cellules sont garanties jusqu’à 6500 cycles avec une durée de vie de 25 ans. En fin de vie, elles pourront être recyclées à plus de 90% par un organisme européen. « SMA est ravie d’avoir mis en œuvre ce premier système Storage Package Business en France et l’un des premiers dans le monde. Il en présage de nombreux autres dans ce marché émergent de la transition énergétique des entreprises. Ce projet a été rendu possible grâce à l’investissement de BayWa.re dans le développement d’une expertise forte et un réel esprit de partenariat » commente Vincent Mathely, Directeur commercial SMA France.