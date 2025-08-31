Luxembourg : GPSS dÃ©veloppe un projet agro-photovoltaÃ¯que avec KOSTAL

Avec son projet d’agri-photovoltaÃ¯que Ã Kehlen au Luxembourg, GPSS (Green Power Systems Solutions) Ã©tablit de nouvelles normes en matiÃ¨re de production d’Ã©nergie durable et d’agriculture moderne. KOSTAL en partenaireÂ !

Ce projet innovant combine l’exploitation agricole et la production d’Ã©nergie renouvelable, contribuant ainsi de maniÃ¨re importante Ã la transition Ã©nergÃ©tique Ã Kehlen (Luxembourg). Avec une puissance installÃ©e de 2 MWc, l’installation agri-PV de Kehlen peut alimenter plus de 600 foyers grÃ¢ce Ã l’Ã©lectricitÃ© produite. La perte de surface, qui correspond Ã la zone non accessible aux machines et Ã la zone nÃ©cessaire Ã l’infrastructure, n’est que de 2,9 %. Ainsi, plus de 97 % de la surface peut continuer Ã Ãªtre exploitÃ©e activement pour l’agriculture.

Une double utilisation pour un avenir durable

Le systÃ¨me Agri-PV de Kehlen est conÃ§u pour permettre la production agricole sur les surfaces ombragÃ©es tout en produisant de l’Ã©lectricitÃ© solaire. Â« Cette technologie crÃ©e une situation gagnant-gagnant pour les agriculteurs et l’environnement : elle protÃ¨ge les cultures des conditions mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes et optimise l’utilisation des terres agricoles sans nuire Ã la production alimentaire Â», explique Patrick Witte, directeur gÃ©nÃ©ral de Green Power Systems Solutions.

Technologie et avantages environnementaux combinÃ©s

Les modules solaires installÃ©s sont conÃ§us pour laisser suffisamment de lumiÃ¨re solaire aux plantes tout en alimentant le rÃ©seau en Ã©lectricitÃ©. Cette forme de photovoltaÃ¯que contribue Ã rÃ©duire les Ã©missions de COâ‚‚ et Ã accroÃ®tre l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale. Sur le plan technique, KOSTAL le PIKO CI 100, un onduleur puissant qui assure la conversion efficace de l’Ã©lectricitÃ© solaire produite, est utilisÃ© sur ce projet agrivoltaÃ¯que. Â« GrÃ¢ce Ã son rendement Ã©levÃ© et Ã sa flexibilitÃ© d’utilisation, le PIKO CI 100 contribue de maniÃ¨re significative Ã l’optimisation de la production d’Ã©nergie et garantit une alimentation fiable du rÃ©seau Â», ajoute George Hanna, chef de produit chez KOSTAL.

KOSTAL et GPSS : un exemple pour les projets futurs

GPSS (Green Power Systems Solutions), fournisseur spÃ©cialiste de solutions Ã©nergÃ©tiques durables s’engage Ã promouvoir les Ã©nergies renouvelables au Luxembourg. L’entreprise dÃ©veloppe des projets sur mesure pour un approvisionnement Ã©nergÃ©tique respectueux de l’environnement et tournÃ© vers l’avenir. Le projet de Kehlen dÃ©montre le potentiel de l’agri-photovoltaÃ¯que et pourrait servir de modÃ¨le pour d’autres projets Ã©nergÃ©tiques durables au Luxembourg et au-delÃ . GPSS travaille en Ã©troite collaboration avec les agriculteurs, les communes et les autoritÃ©s afin de dÃ©velopper des solutions innovantes pour l’Ã©conomie Ã©nergÃ©tique et agricole.