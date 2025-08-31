Lâ€™Ã©tÃ© solaire + stockage de Trina Solar en Europe

Le mois d’aoÃ»t a marquÃ© une vague de rÃ©alisations pour Trinasolar Ã travers l’Europe. Du dÃ©ploiement inaugural du BESS en Roumanie aux installations de carports solaires en Irlande et aux projets Ã grande Ã©chelle dans l’Andalousie ensoleillÃ©e. MiscellanÃ©esâ€¦

Le stockage en Roumanie

Trina Storage, la filiale de stockage dâ€™Ã©nergie de Trinasolar, a signÃ© un nouveau projet de systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) en Roumanie avec Allview, un entrepreneur EPC, marquant ainsi sa premiÃ¨re incursion sur le marchÃ© roumain. Le projet TopliÈ›a de 65 MWh, situÃ© dans le centre de la Roumanie, marque une Ã©tape importante dans lâ€™expansion stratÃ©gique de Trina Storage en Europe de lâ€™Est. Trina Storage fournira la solution cÃ´tÃ© CC, y compris 16 de ses armoires de batteries Elementa 2 de nouvelle gÃ©nÃ©ration, dans le cadre de lâ€™architecture globale du systÃ¨me. Le projet est rÃ©alisÃ© dans le cadre dâ€™un contrat stratÃ©gique entre Trina Storage et Allview, dans le cadre de la collaboration plus large sur lâ€™initiative Renovatio. Allview est lâ€™intÃ©grateur systÃ¨me pour lâ€™ensemble de la gamme AC, y compris lâ€™infrastructure PCS et MT. Ce projet fait suite Ã une sÃ©rie de victoires rÃ©centes pour Trina Storage en Europe de lâ€™Est, en sâ€™appuyant sur la dynamique de lâ€™entreprise dans des pays comme lâ€™Allemagne et les pays baltes. Avec un pipeline en croissance rapide dans la rÃ©gion, Trina Storage vise Ã dÃ©ployer plusieurs GWh de capacitÃ© BESS au cours des prochaines annÃ©es. Â« Nous constatons une demande croissante pour des solutions flexibles et stabilisatrices du rÃ©seau, comme la plateforme Elementa, dans toute la rÃ©gion, et nous sommes fiers de soutenir des partenaires comme Allview dans la fourniture dâ€™une infrastructure Ã©lectrique propre et rÃ©siliente. Â» confie Gabriele Buccini, responsable de Trina Storage Europe.

Les ombriÃ¨res irlandaises

Ã€ Wexford, en Irlande, une multinationale a franchi une Ã©tape importante vers la rÃ©duction de sa dÃ©pendance au rÃ©seau grÃ¢ce Ã lâ€™installation dâ€™un abri dâ€™auto solaire au sol. ConÃ§u pour surmonter les limites de lâ€™espace restreint sur le toit, le systÃ¨me fournit dÃ©sormais une production dâ€™Ã©lectricitÃ© propre sur site directement Ã partir des locaux de lâ€™entreprise. Lâ€™installation comprend 314 modules Trinasolar Vertex S+ Clear Black, dâ€™une puissance nominale de 445 Wc chacun, pour un rendement Ã©nergÃ©tique annuel total dâ€™environ 130 000 kWh. Le projet a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en partenariat avec Byrne Energy, qui a gÃ©rÃ© lâ€™installation du systÃ¨me, et Solar Structures, responsable de la conception et de la construction de lâ€™abri dâ€™auto lui-mÃªme. DÃ©veloppÃ© pour compenser la consommation du rÃ©seau tout en optimisant les espaces extÃ©rieurs sous-utilisÃ©s, le carport solaire offre une valeur Ã la fois fonctionnelle et environnementale. En plus de produire de lâ€™Ã©nergie renouvelable fiable, il offre un parking couvert aux employÃ©s et aux visiteurs, combinant durabilitÃ© et amÃ©liorations pratiques du lieu de travail.

Les belles de Cadix

Dans la province ensoleillÃ©e de Cadix, Statkraft a achevÃ© quatre centrales photovoltaÃ¯ques alimentÃ©es par la technologie Trinasolar, exploitant ainsi l’ensoleillement abondant de la rÃ©gion pour fournir une Ã©nergie propre et fiable Ã grande Ã©chelle. Ce projet de 234 MW pour Statkraft, situÃ© Ã Cadix, lâ€™une des rÃ©gions les plus ensoleillÃ©es du monde, comprend quatre centrales solaires : Arenosas, Malabrigo, El Yarte et La Guita. Les centrales devraient gÃ©nÃ©rer environ 500 GWh dâ€™Ã©nergie propre par an, fournissant de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã 120 000 mÃ©nages et Ã©vitant 80 000 tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚ par an. Les modules bifaciaux Vertex ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s pour leurs hautes performances et leur conception avancÃ©e. CombinÃ©s Ã des systÃ¨mes de suivi, ces modules peuvent fournir jusquâ€™Ã 25 % de rendement supplÃ©mentaire Ã lâ€™arriÃ¨re et permettre des chaÃ®nes plus longues, permettant jusquâ€™Ã 41 % de puissance de sortie de chaÃ®ne en plus. Â« Nous sommes ravis que Statkraft amÃ©liore lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie solaire en Andalousie. Trinasolar est ravi que notre expertise dans la production de panneaux solaires haute puissance et rentables puisse Ãªtre utile dans un projet aussi valable. Nous sommes impatients de poursuivre ce projet et dâ€™Ã©tendre lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie solaire dans la rÃ©gion Ã lâ€™avenirÂ Â» prÃ©cise Gonzalo de la ViÃ±a, responsable de lâ€™Europe, Trinasolar.