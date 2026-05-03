LUNA : terrain dâ€™essai pour lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique de demain

Â De lâ€™Ã©lectricitÃ© sur la lune, voilÃ qui semble rÃ©volutionnaire et innovant. Cette vision pourrait bientÃ´t devenir rÃ©alitÃ©. Le succÃ¨s de la mission Artemis annonce le dÃ©but dâ€™une nouvelle Ã¨re oÃ¹ il sera possible de coloniser la Lune dans des habitats artificiels. Le module de service de lâ€™ESA (Agence Spatiale EuropÃ©enne) a assurÃ© lâ€™alimentation Ã©lectrique et la rÃ©gulation thermique du vaisseau spatial grÃ¢ce Ã quatre panneaux solaires. Le salon ees Europe fera la dÃ©monstration quâ€™une alimentation Ã©lectrique sur la Lune est possible et que les systÃ¨mes modernes de stockage dâ€™Ã©nergie ne connaissent pas de limites terrestres. Le dÃ©fi est relevÃ© cette annÃ©e Ã Munich lors de lâ€™ees Island Challenge. Objectif luneÂ !

Lâ€™ees Island Challenge fera du centre de simulation lunaire un terrain dâ€™essai pour lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique de demain et la colonisation de la Lune. Le Challenge est un concours qui cÃ©lÃ¨bre sa deuxiÃ¨me Ã©dition cette annÃ©e. Lâ€™objectif consiste Ã dÃ©velopper des solutions innovantes pour un approvisionnement Ã©nergÃ©tique respectueux de lâ€™environnement en contexte insulaire. Lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, il sâ€™agissait de trouver des idÃ©es et des rÃ©ponses pour lâ€™Ã®le caribÃ©enne de CuraÃ§ao.

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Concours pour lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique sur la Lune

Lâ€™ees Island Challenge a commencÃ© dÃ¨s la mi-mars. Il est en lien direct avec la mission Artemis. En effet, il est prÃ©vu que des Ãªtres humains reviennent sur la Lune dÃ¨s 2028. Deux ans plus tard, la NASA compte y installer une base. Le centre LUNA Ã Cologne sert pour ainsi dire de Lune sur la Terre. Ce site dâ€™entraÃ®nement unique au monde pour les futures missions est un projet commun du Centre allemand pour lâ€™aÃ©ronautique et lâ€™astronautique (DLR) et de lâ€™ESA. Juste Ã cÃ´tÃ© se trouve le FLEXhab, une sorte de module spatial habitable. Il peut accueillir quatre astronautes au maximum. Ils y vivent et travaillent pendant une simulation de mission lunaire. Ce qui leur manque encore est un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique performant et autonome. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment ce point qui doit Ãªtre dÃ©veloppÃ© au cours de lâ€™ees Island Challenge. Lâ€™ESA a prÃ©sentÃ© les donnÃ©es du problÃ¨me aux Ã©quipes participantes le 12 mars 2026. Ã€ elles de dÃ©velopper un concept pour alimenter le FLEXhab en Ã©lectricitÃ© en autarcie totale dans la perspective de futures missions lunaires. Les Ã©quipes sont issues de lâ€™Helmholtz-Institut Berlin/UniversitÃ© de Potsdam et de lâ€™UniversitÃ© technique de RhÃ©nanie-Westphalie (RWTH) dâ€™Aix-la-Chapelle. Elles rÃ©unissent des experts et de futurs talents des secteurs du photovoltaÃ¯que et du stockage dâ€™Ã©nergie. Â« La Lune est Ã plus de 380 000 km de la Terre. Des efforts intensifs sont actuellement dÃ©ployÃ©s pour Ã©tudier de maniÃ¨re durable la surface du corps cÃ©leste le plus proche de nous. MÃªme si les conditions environnantes y sont difficiles, il existe de nombreuses sources dâ€™Ã©nergie qui peuvent Ãªtre utilisÃ©es ou dÃ©couvertes. Je suis trÃ¨s impatient de dÃ©couvrir les solutions dÃ©veloppÃ©es par les Ã©quipes Â», dÃ©clare Aidan Cowley, conseiller scientifique de lâ€™ESA. Les Ã©quipes y travailleront durant les prochaines semaines et prÃ©senteront leurs rÃ©sultats Ã lâ€™ees Europe en juin.

Â«Â Il est partout possible dâ€™approvisionner en permanence les populations en Ã©lectricitÃ© renouvelable grÃ¢ce au stockageÂ Â»

Lâ€™ees Island Challenge souligne Ã quel point les solutions insulaires sont importantes. Les Ã®les et autres lieux non raccordÃ©s au rÃ©seau, comme les villages de montagne, peuvent devenir des laboratoires de la transition Ã©nergÃ©tique. Les idÃ©es peuvent Ãªtre testÃ©es et les solutions dÃ©veloppÃ©es Ã petite Ã©chelle avant dâ€™Ãªtre transposÃ©es sur des systÃ¨mes plus grands. Â« Le plus grand salon professionnel dâ€™Europe des batteries et systÃ¨mes dâ€™accumulation dâ€™Ã©nergie, ees Europe est lâ€™occasion pour le secteur international du stockage de dÃ©montrer toute sa capacitÃ© dâ€™innovation et sa pertinence dans le contexte actuel. Lâ€™ees Island Challenge montre par lâ€™exemple quâ€™il est partout possible dâ€™approvisionner en permanence les populations en Ã©lectricitÃ© renouvelable grÃ¢ce au stockage et Ã des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents dÃ©centralisÃ©s Â», explique Sabine Kloos, cheffe de projet dâ€™ees Europe.

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Des innovations et des offres spÃ©ciales pour les jeunes

Le Â« Study Program Â», qui comprend des prÃ©sentations spÃ©cialisÃ©es dâ€™experts reconnus et des visites guidÃ©es du salon, sâ€™adresse spÃ©cifiquement aux Ã©tudiants. Lâ€™ees Innovation Hub, situÃ© directement Ã lâ€™entrÃ©e ouest, prÃ©sente les innovations en matiÃ¨re de stockage : des nouvelles technologies de batteries aux accumulateurs Ã volant dâ€™inertie en passant par des systÃ¨mes dâ€™accumulateurs avancÃ©s. Lâ€™Innovation Hub Stage dans le mÃªme hall (B0) constitue un point de rendez-vous important pour les visiteurs et les exposants. Un programme variÃ© pendant les trois jours du salon abordera les nouveautÃ©s de secteurs comme les technologies de batteries, lâ€™IA dans la recherche et la production de batteries et le recyclage, en incluant des pitchs de lâ€™industrie. Les rÃ©sultats de lâ€™ees Island Challenge y seront Ã©galement annoncÃ©s.